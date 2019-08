Florence and The Machine in concerto a Milano: info e scaletta

Manca poco al ritorno in Italia dei Florence and The Machine, headliner nella prima giornata del festival Milano Rocks. L’appuntamento con la band inglese, guidata dall’incantevole voce di Florence Welch, è per venerdì 30 agosto presso la MIND Milan Innovation District Area EXPO. Prima del loro concerto, si esibiranno The 1975 e Pvris. Di seguito potete trovare tutte le informazioni utili per arrivare preparati al live: orari, biglietti, come arrivare e la possibile scaletta dello show dei Florence and The Machine.

Florence and The Machine al Milano Rocks: tutte le info sul concerto

Dopo essersi esibiti in Italia lo scorso marzo per due date (Bologna e Torino), i Florence and The Machine stanno per tornare nel nostro bel paese come headliner del Milano Rocks. La band inglese, capitanata da Florence Welch, si esibirà durante il primo giorno di festival: l’appuntamento è per venerdì 30 agosto presso la MIND Milan Innovation District Area EXPO di Milano (Rho). Prima di loro, sul palco, potrete godere dell’indie rock firmato The 1975 e del tocco dark su un tappeto di pop-elettronico dei Pvris. Gli orari ufficiali delle singole esibizioni non sono ancora stati annunciati, quindi vi invitiamo a consultare il sito e i social del Milano Rocks per rimanere aggiornati. La cassa per l'acquisto dei biglietti in loco e per il ritiro dei titoli acquistati online aprirà alle ore 12:00, mentre la cassa per il ritiro degli accrediti aprirà alle 16:00. L'apertura delle porte è prevista per le ore 15:30 circa. I biglietti per assistere ai concerti di Milano Rocks 2019 sono disponibili su circuito TicketOne e Ticketmaster, online e in tutti i punti vendita autorizzati. Per la giornata di venerdì 30 agosto (Florence and The Machine, The 1975, Pvris) il prezzo è di 45 euro + diritti di prevendita per il posto unico e di 55 euro + d.p. per l’accesso all’area PIT. L’ingresso all’area concerti (accesso ovest Triulza) si trova vicino alla fermata della stazione Rho - Fiera, facilmente raggiungibile con treni e metropolitana M1 – linea rossa.

La scaletta del concerto

Durante il concerto al Milano Rocks 2019 i Florence and The Machine presenteranno al pubblico le canzoni del loro ultimo album “High as hope”, uscito lo scorso 28 giugno 2018, il primo progetto discografico della band interamente co-prodotto da Florence Welch. Pertanto, non potranno mancare canzoni come “Hunger”, “Big God” e “Patricia”. Ovviamente presenti in scaletta anche brani dei precedenti album, che hanno segnato il successo dalla band inglese: “Dog days are over”, “Cosmic Love”, “Shake it out” e tanti altri. Immancabile il singolo pubblicato a inizio 2019, “Moderation”. Di seguito riportiamo la scaletta seguita dai Florence and The Machine durante le ultime date dell’High as hope tour; le canzoni presentate al Milano Rocks potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte della band.