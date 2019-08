Bon Jovi, il nuovo album è "Bon Jovi 2020"

Non si sa ancora quando uscirà ma si conosce finalmente il titolo del nuovo album dei Bon Jovi. Ad annunciarlo è stato lo stesso leader del gruppo, Jon Bon Jovi, in occasione della crociera-concerto Runaway Paradise il 27 agosto.

Bon Jovi 2020, nuovo album in studio

Si chiamerà semplicemente “Bon Jovi 2020” il sedicesimo album in studio della rockband del New Jersey. Il disco non ha ancora una data di uscita ma il titolo lascia presagire che uscirà certamente nel 2020 o poco prima. L’ultimo album di inediti pubblicato dai Bon Jovi risale al 2016, “This house is not for sale”. Proprio in riferimento al disco precedente, Jon Bon Jovi ha precisato che, se in “This house is not for sale” venivano trattate soprattutto vicende personali, in “Bon Jovi 2020” si guarderà avanti, poiché il passato è ormai alle spalle.

Il nuovo lavoro discografico della band tratterà soprattutto tematiche sociali, dando spazio alle recenti stragi che hanno colpito l’Ohio e il Texas ma anche al dramma vissuto dai veterani di guerra. D’altronde, prima di annunciare il titolo dell’album, Jon Bon Jovi ha precisato che il 2020 è l’anno in cui si terranno le elezioni, per cui è un buon anno per far uscire un nuovo disco. Molto probabilmente, le tracce di “Bon Jovi 2020” sono state già registrate presso gli Ocean Way Nashville Recording Studios di Nashville.

I Bon Jovi vantano una carriera ultratrentennale, in cui hanno venduto oltre 135 milioni di dischi in tutto il mondo. Alcuni dei successi della band sono entrati di diritto nella storia del rock: brani come “Livin’ on a prayer”, “Bad medicine”, “You give love a bad name”, “Keep the faith”, “It’s my life” e la struggente “Always” sono ancora oggi tra i più richiesti ai live. Nel 2018 la band è stata introdotta nella Rock and Roll Hall of Fame.

Gli altri progetti di Jon Bon Jovi

Jon Bon Jovi non è solo il leader dei Bon Jovi ma è anche un grande filantropo. Il musicista ha fondato nel 2011, insieme a sua moglie Dorothea Hurley, la Jon Bon Jovi Soul Kitchen, una mensa per persone bisognose a Red Bank, nel New Jersey. Qui è possibile ricevere un pasto caldo gratuito in cambio di volontariato nella stessa mensa. Chiunque può donare anche solo 10 dollari per contribuire a portare avanti il progetto e pagare un pasto ai meno abbienti. La Soul Kitchen ha aperto anche in un’altra zona del New Jersey, a Toms River. Jon Bon Jovi ha intenzione di far crescere il progetto e creare una catena di mense per persone bisognose anche in altre zone degli Stati Uniti.

L’impegno sociale e politico è sempre stato un punto cardine nella vita dell’artista. Nel 2004 il cantante ha sostenuto la candidatura di John Kerry alle elezioni, mentre nel 2005 ha donato un milione di dollari all’associazione di beneficenza di Oprah Winfrey, Angel Network. Mai nessuno aveva elargito una somma così consistente. Inoltre, nel 2012 ha donato un milione di dollari per la ricostruzione dopo il passaggio dell’Uragano Sandy.