Bon Jovi annuncia le date del “This House is Not for Sale 2019 European Tour”: per ora, niente Italia

Pochissime ore fa, Bon Jovi ha annunciato le date e le città italiane che potranno godere della sua leggendaria musica dal vivo. Il ramo europeo del “This House is Not for Sale Tour 2019” avrà inizio il 31 maggio 2019 in Russia, per poi attraversare l’Europa da Nord a Sud: ma niente Italia. Se l’head manager di Barley Arts ci aveva fatti sperare con un post su Facebook, per il momento i Bon Jovi non hanno schedulato una tappa a Milano, né in nessun’altra città italiana.

Bon Jovi: le date del tour europeo 2019

“This House is not for Sale 2019 European Tour” è appena stato annunciato e I biglietti non sono ancora disponibili in prevendita, ma lo saranno presto. Purtroppo, come già menzionato, al momento il leg europeo non prevede una fermata in Italia, ma il Bon Jovi Club Italia sta già organizzando una trasferta per Zurigo, dove sarà previsto un settore intero dedicato ai fan Italiani.

Le date di Svizzera, Austria e Germania potranno contare anche sulla presenza degli special guest: i Def Leppard.

Ecco le date del “Bon Jovi – This House is not for sale – 2019 European Tour”:

31 maggio 2019, Mosca (Russia) – Luzhniki Stadium

2 giugno 2019, Tallinn (Estonia) – Song Festival Grounds

5 giugno 2019, Stoccolma (Svezia) – Tele2 Arena

8 giugno 2019, Stavanger (Norvegia) – Viking Stadium

11 giugno 2019, Sønderborg Slagmarken (Danimarca)

Slagmarken (Danimarca) 13 giugno 2019, Nijmegen (Olanda) – Goffertpark

19 giugno 2019, Liverpool (UK) – Anfield

21 giugno 2019, Londra (UK) – Wembley Stadium

23 giugno 2019, Coventry (UK) – Ricoh Arena

3 luglio 2019, Dusseldorf (Germania) – Merkur Spiel-Arena

5 luglio 2019, Munich (Germania) – Olympiastadion

7 luglio 2019, Madrid (Spagna) – Wanda Metropolitano Stadium

10 luglio 2019, Zurigo (Svizzera) – Stadion Letzigrund

12 luglio 2019, Varsavia (Polonia) – Pge Narodowy

14 luglio 2019, Werchter (Belgio) – TW Classic

17 luglio 2019, Vienna (Austria) – Ernst-Happel-Stadion

19 luglio 2019, Klagenfurt (Austria) – Worthersee Stadion

21 luglio 2019, Bucharest (Romania) – Piata Constitutiei

Rock & Roll Hall of Fame per Bon Jovi

Dopo una decade di attesa, la band del New Jersey è stata quest’anno introdotta alla Rock & Roll Hall of Fame, il noto museo di Cleveland dedicato alla memoria di alcuni degli artisti più influenti del genere musicale. Per i membri della band, attualmente formata da Jon Bon Jovi, David Bryan, Tico Torres, Phil X e Hugh McDonald, si è trattato in un momento dolceamaro, poiché la band soddisfava i requisiti già da molto tempo, ma ad ogni evento finiva sempre per non ottenere la tanto desiderata introduzione. «Sono sollevato? Sì» aveva detto Bon Jovi parlando con il New York Times «Sono soddisfatto? Assolutamente. Ma era ora!».

Il debutto dei Bon Jovi è stato nel 1984 con il disco omonimo. Da quel momento, la band ha rilasciato 13 dischi, di cui l’ultimo “This House is Not for Sale” ha raggiunto i vertici delle classifiche come Billboard l’anno scorso, dimostrando che la band di “hair metal” è ancora un nome rilevante nel panorama musicale moderno. Tra le più grandi hit della loro storia, ricordiamo sicuramente “You Give Love a Bad Name”, “Runaway”, “Livin’ on a Prayer” e “It’s My Life", brani che li hanno portati a vendere oltre 100 milioni di dischi e li hanno spinti a creare il famoso box set “100,000,000 Bon Jovi Fans Can’t Be Wrong”.