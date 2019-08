Boomdabash in concerto a Rocchetta Sant’Antonio: info e scaletta

Saranno i Boomdabash gli ospiti della festa patronale di Rocchetta Sant’Antonio, in programma la sera di lunedì 26 agosto nella piazza principale del paese. Gli organizzatori dell’evento, quindi, hanno deciso di puntare su degli artisti (quasi) di casa, che porteranno nella piazza della cittadina in provincia di Foggia tutta la loro musica al ritmo di “Mambo salentino”. Un omaggio della Puglia a un gruppo che, negli ultimi due anni, è stato capace di dominare le estati italiane con le sue hit: l’ultima, proprio “Mambo salentino”, cantata in coppia con Alessandra Amoroso, e che sicuramente riceverà un’accoglienza speciale la sera del 26 agosto.

I Boomdabash in concerto a Rocchetta Sant’Antonio: le informazioni

L’inizio del concerto dei Boomdabash, la sera di lunedì 26 agosto in piazza a Rocchetta Sant’Antonio, nel Foggiano, è in programma per le 21. Trattandosi di una festa patronale, l’ingresso è completamente gratuito. Per l’assenza di un biglietto da acquistare, per la popolarità del gruppo e per l’affezione dei pugliesi nei confronti di una delle sue band simbolo è prevista un’alta affluenza di pubblico. Per questo il consiglio è quello di arrivare in prossimità dell’area dell’evento con un certo anticipo, per assicurarsi un parcheggio nelle strade limitrofe. Lo spazio della festa di Rocchetta Sant’Antonio sarà allestito con stand dove sarà possibile acquistare cibo e bevande.

I Boomdabash in concerto a Rocchetta Sant’Antonio: la scaletta

Prosegue da settimane il lungo tour estivo dei Boomdabash: una tournée nel corso della quale la scaletta proposta dal gruppo salentino è rimasta pressoché invariata. Il concerto della band dovrebbe essere piuttosto breve, contando sull’esecuzione di appena dieci canzoni. Pochi brani che, però, hanno dominato le classifiche degli ultimi due anni. Lo spettacolo si dovrebbe aprire sulle note di “Non ti dico no”, hit dell’estate del 2018, portata al successo con Loredana Berté; e poi ci sarà il già ricordato tormentone dell’estate 2019, “Mambo salentino”, inciso con Alessandra Amoroso. E, ancora, “Gente del sud”, cantata insieme al rapper Rocco Hunt, “Barracuda”, incisa invece con Jake La Furia e Fabri Fibra, “Portami con te” e “Per un milione”, il pezzo presentato nel corso dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Il concerto si dovrebbe concludere con “A tre passi da te”. Questi i brani immancabili nella scaletta del gruppo che, tuttavia, non è escluso decida di apportare delle modifiche al repertorio da proporre, eliminando o aggiungendo dei brani o modificando l’ordine della loro proposizione nel corso della serata. La probabile scaletta del concerto dei Boomdabash, lunedì 26 agosto a Rocchetta Sant’Antonio, in provincia di Savona, per la festa patronale della cittadina:

Non ti dico di no L'importante Maria Comu in Giamaica Reality Show Portami con te Gente del Sud Per un milione Mambo Salentino A tre passi da te

I prossimi concerti del tour estivo dei Boomdabash

Dopo il concerto in programma a Rocchetta Sant’Antonio, i Boomdabash proseguiranno il loro lungo tour estivo. Il prossimo concerto sarà ancora una volta in Puglia ed è in programma per il 31 agosto al Noci Music Festival, nell’omonima cittadina barese. La data conclusiva della tournée, invece, avrà luogo in Sicilia: si tratta del concerto del 21 settembre al Cous Cous Festival di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. I prossimi concerti del tour estivo dei Boomdabash: