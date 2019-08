Boomdabash in concerto a Rivisondoli: info e scaletta

Tutto pronto per il concerto dei Boomdabash a Rivisondoli, in data 19 agosto 2019

I Boombdabash stanno per sbarcare anche a Rivisondoli con un concerto a ingresso gratuito in data 19 agosto. Di seguito, tutto quello che dovete sapere sulla location e sulla possibile scaletta dell’evento

Boomdabash in concerto a Rivisondoli: info biglietti

Il concerto dei Boombadash a Rivisondoli è a ingresso libero. Questo significa che non è necessario acquistare alcun biglietto per effettuare l’accesso nell’area del concerto. L’appuntamento è fissato per Piazza Garibaldi, nel cuore della città in provincia de L’Aquila, dalle ore 21 alle ore 23:30.

Boomdabash in concerto a Rivisondoli: info scaletta

La scaletta del concerto dei Boomdabash a Rivisondoli ricalcherà probabilmente quella delle tappe precedenti del loro tour estivo. Essa comprenderà dunque una ricca selezione di canzoni estratte dalla loro discografia, tra cui brani che li hanno condotti in testa alle classifiche italiane come per esempio “Gente del sud” feat. Rocco Hunt, “Barracuda” feat. Jake La Furia & Fabri Fibra, “Portami con te”, “Non ti dico no” e “A tre passi da te”. Il 7 giugno del 2019 la band ha pubblicato anche il “Mambo Salentino” in collaborazione con Alessandra Amoroso, brano con il quale si sono candidati a conquistare il podio dei tormentoni estivi dell’estate 2019. Accomunati da un DNA pugliese che li rende esplosivi, gli artisti si godono il meritato successo di un brano che è già entrato nelle playlist preferite dagli italiani che cercano il sole. Tutto questo e molto altro nella scaletta dei Boomdabash, la quale potrebbe ricalcare in parte lo spettacolo di maggio all’Alcatraz di Milano:

Non ti dico di no L'importante Maria Comu in Giamaica Reality Show Portami con te Gente del Sud Per un milione Mambo Salentino A tre passi da te

Boomdabash in tour “Per un milione”: le date rimanenti

Il tour estivo dei Boomdabash si trova ormai al giro di boa, e prende il nome dal brano che la band ha portato alla sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo 2019: “Per un milione”. Il brano è stato poi inserito nel disco “Barracuda – Predator Edition 2019”, edizione speciale dell’ultimo disco pubblicato dalla band. La tournée presenta una serie di eventi sui palcoscenici più interessanti del panorama italiano. La prima data si è tenuta il 4 luglio a Pavia, presso il Castello Visconteo. Da lì, i live proseguono fino a settembre. Ecco un elenco completo dei concerti dei Boomdabash:

19 agosto Rivisondoli (AQ), Piazza Garibaldi

21 agosto Alassio (SV), Riviera Music Festival

23 agosto Cetraro (CS), Piazza Garibaldi

25 agosto Chiusano San Domenico (AV), R'Estate a Chiusano 2019

26 agosto Rocchetta Sant'Antonio (FG), Piazza Aldo Moro

31 agosto Noci (BA), Noci Music Festival

6 settembre Matelica (MC), Faceoff Fest

12 settembre Modena, Festa de L'Unità

14 settembre Mondovì (CN), Wake up Festival

21 settembre San Vito lo Capo (TP), Cous Cous Festival

I biglietti degli eventi sono già disponibili sui circuiti di prevendita preposti, come anche TicketOne. Alcune delle tappe qui presenti sono invece ad ingresso libero, come nel caso di Rivisondoli.