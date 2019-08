Carl Brave: un tour in Europa da ottobre 2019

Dopo il successo nei più importanti festival d’Italia, ad ottobre Carl Brave sarà in tour in Europa. Sei le date in programma

Prima un tour nei teatri completamente sold out, poi le date record nei più importanti festival d’Italia e ora un tour in Europa. Carl Brave non si ferma e annuncia ad ottobre ben sei date in giro per l’Europa. Il cantautore porterà quindi oltre i confini italiani lo spettacolo “Notti Brave” per concludere in grande stile una stagione davvero esaltante e ricca di successi. Sarà l’ennesima occasione per ascoltare dal vivo i brani estratti da “Notti brave” e da “Notti brave (After)”, rispettivamente l’ultimo disco del cantautore / rapper romano e la sua riedizione. Carl Brave sarà accompagnato ancora una volta, così come avvenuto nelle precedenti leg, dalla sua super band: Simone Ciarocchi (batteria), Lucio Castagna (percussioni), Mattia Castagna (basso), Lorenzo Amoruso (chitarra), Massimiliano Turi (chitarra), Valerio D’Ambrosio (tastiere), Adalberto Baldini (sax), Edoardo Impedovo (tromba), Gabriele Tamiri (tromba).

Il tour di Carl Brave in Europa: le date

Probabilmente lo spettacolo seguirà la traccia dei concerti in giro per l’Italia. Tra i brani non mancheranno i classici della discografia di Carl Brave, come “Fotografia”, “Camel blu”, “Chapeau” e “Malibu”. Fino ai più recenti singoli: “Vivere tutte le vite”, incisa a due voci con Elisa, una delle canzoni più ascoltate quest’estate, e poi “Merci” e “Posso”, che vede invece la collaborazione di Max Gazzè. Troveranno sicuramente posto nel corso della serata anche alcune canzoni registrate insieme a Franco126, per il progetto Carl Brave x Franco126 come “Polaroid”, “Sempre in due”, “Noccioline”, “Pellaria” e “Alla tua”. Queste le date in calendario:

13 ottobre- Barcellona - Razzmatazz

15 ottobre- Parigi - Badaboum

17 ottobre - Berlino - Binuu

19 ottobre - Bruxelles - Botanique

21 ottobre - Londra - 02 Academy Inslington

23 ottobre - Amsterdam - Q Factory

Nel programma saltano invece le date di Lisbona e Madrid, come precedentemente annunciato. Gli appuntamenti in Spagna e Portogallo sono state annullate per problemi tecnico-logistiche sopraggiunti in questi mesi. “NOTTI BRAVE” in Europa è prodotto da OtrLive.

La carriera di Carl Brave

Sono due gli album pubblicati da Carl Brave nel 2018. L’11 maggio 2018 ha pubblicato il primo disco solista della sua carriera: “Notti Brave”. All’album hanno collaborato moltissimi artisti della scena musicale italiana contemporanea: Francesca Michielin, Fabri Fibra, Coez, Giorgio Poi, Gemitaiz, Frah Quintale, Pretty Solero, Emis Killa, Franco 126, Ugo Borghetti e B. A fine novembre è arrivato anche il sequel del precedente lavoro in studio “Notti Brave (After)”, lanciato dal singolo “Posso” in featuring con Max Gazzè. Questa la tracklist dell’album che vede anche la partecipazione di Guè Pequeno, Ugo Borghetti e Luchè

Posso Feat. Max Gazzè Merci Comunque Spunte blu Feat. Guè Pequeno Mezzo cocktail Feat. Ugo Borghetti Ridere di noi Feat. Luchè Termini Testo

Carl Brave, all’anagrafe Carlo Luigi Coraggio, si è fatto conoscere grazie al progetto musicale insieme a Franco126. Entrambi membri della crew 126 (o CXXVI) di Trastevere, hanno iniziato a farsi conoscere sulla scena musicale grazie ad alcuni video su YouTube. Il loro album di debutto ha conquistato il disco di platino, poi nel 2018 la separazione e due progetti solisti.