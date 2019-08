Enrico Ruggeri in concerto a Cautano: info e scaletta

Enrico Ruggeri si prepara a conquistare il palcoscenico di Cautano con un concerto a ingresso libero che è già sulla bocca di tutti. Di seguito, tutte le informazioni sui biglietti e sulla possibile scaletta dell’evento.

Enrico Ruggeri in concerto a Cautano: info biglietti

Il concerto di Enrico Ruggeri a Cautano non richiede l’acquisto di un biglietto e sarà invece a ingresso completamente libero. Lo spettacolo si terrà nell’area concerti della cittadina e si arricchirà della musica di uno degli autori più emozionanti degli ultimi tempi musicali.

Enrico Ruggeri in concerto a Cautano: la scaletta

Nel corso della leg estiva di un ciclo di concerti già partito a primavera come quello dell’Alma Tour 2019, la scaletta che Ruggeri porterà sul palcoscenico di Cautano non dovrebbe differire troppo da quella dei live più recenti, con un giusto mix tra brani intramontabili e novità contenute nel nuovo album “Alma”. Anche se negli ultimi mesi l’ex leader dei Decibel ha alternato concerti acustici e live tradizionali, è assai probabile che lo spettacolo manterrà una dimensione molto classica. Per avere un’idea più chiara di quello che stiamo parlando, ecco la setlist del concerto proposta da Ruggeri in occasione del concerto al Fabrique di Milano:

Il labirinto Il mare d’inverno Eroi solitari Un pallone Il primo amore non si scorda mai Rock show L’amore ai tempi del colera Lettera dal fronte (Ta-pum) Il costo della vita Il futuro è un’ipotesi Vorrei/Forma 21 Lettera dal duca La banca maschere Il punto di rottura Aspettando i superuomini Polvere Il treno va Peter Pan Supereroi Poco più di niente Come lacrime nella pioggia Contessa Mistero

Alma Tour 2019: le ultime date

La leg estiva del tour Alma 2019 è in fase conclusiva. Di seguito, l’elenco di tutte le tappe rimanenti di questo emozionante percorso musicale all’insegna della musica di Enrico Ruggeri:

21 agosto, Cautano (BN) @ Area Concerti

23 agosto, Canale Monterano (RM) @ Piazza del Campo

25 agosto, Labico (RM) @ Piazza del Mercato

26 agosto, Tempio Pausania (OT) @ Piazza

27 agosto, Arbus (CA) @ Anfiteatro

Tutti i concerti qui sopra elencati saranno a ingresso libero, e pertanto non sarà richiesto l’acquisto di un biglietto per potersi godere lo spettacolo.

Alma, il nuovo disco di Enrico Ruggeri

“Alma” è il titolo del nuovo album di Enrico Ruggeri, e di quello che per lui è stato «uno dei progetti più importanti della mia vita». Uscito lo scorso 15 marzo e anticipato dal singolo “Come lacrime nella pioggia”, il disco è impreziosito dalla copertina del noto pittore Dario Ballantini. Tra le chicche della tracklist, ricordiamo certamente “Un pallone”, brano eseguito in collaborazione con Ermal Meta.