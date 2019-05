Enrico Ruggeri in concerto, annunciate le date del tour

Enrico Ruggeri sceglie la provincia per il tour estivo a supporto di “Alma”, trentacinquesimo album della sua carriera. Sei le date al momento annunciate dall’artista milanese, che si rimetterà in moto dopo aver chiuso la parte primaverile del suo giro d’Italia, quella che, per suo stesso annuncio via Instagram, lo ha visto suonare per l’ultima volta in un club. Si partirà da Casalbordino, nell’entroterra abruzzese, dove sarà l’ospite di punta della Festa della Madonna dei Miracoli. Ad accompagnare l'artista sarà sempre la formazione impiegata nei mesi scorsi, composta da Francesco Luppi a pianoforte e tastiere, Paolo Zanetti alle chitarre, Fortu Sacka al basso basso e Alessandro Polifrone alla batteria. Queste le date al momento in programma:

Martedì 11 giugno – Casalbordino (CH), Piazza Giovanni Paolo I (gratuito)

Venerdì 28 giugno – Rieti, Piazza Vittorio Emanuele

Sabato 29 giugno – Aiello del Friuli (UD), Palmanova Outlet (gratuito, con Dolcenera)

Venerdì 9 agosto – Spongano (LE), Area Concerti

Venerdì 23 agosto – Canale Monterano (RM), Piazza del Campo (gratuito)

Domenica 25 agosto – Labico (RM), Piazza del Mercato

L’ultimo disco, “Alma”

“Alma”, che Ruggeri stesso ha definito «uno dei progetti più importanti della mia vita», è uscito lo scorso 15 marzo, anticipato di due settimane dal singolo “Come lacrime nella pioggia”. Il disco è impreziosito dalla cover originale disegnata dal noto pittore, imitatore e attore Dario Ballantini, poliedrico artista e da anni grande amico del cantautore, e testimonia l'urgenza creativa che ha contraddistinto Ruggeri in questi oltre quarant’anni di carriera, in cui ha scritto pezzi di storia della musica italiana, per se stesso, per i Decibel e per altri grandi artisti. Tra le chicche dell’album, anche la collaborazione con Ermal Meta per il brano “Un pallone”: la liaison tra i due è ormai consolidata da diversi anni. Questa la tracklist di “Alma”:

Come lacrime nella pioggia Il costo della vita Un pallone (con Ermal Meta) Cuori infranti Supereroi Il labirinto L’amore ai tempi del colera Il treno va Il punto di rottura Cime tempestose Forma 21

La possibile scaletta

Trattandosi della leg estiva di un ciclo di concerti partito già a primavera, la scaletta che Ruggeri porterà sul palco nelle prossime settimane non dovrebbe differire troppo da quella dei live più recenti, con un mix tra grandi successi del passato e brani contenuti nell’ultimo “Alma”. Anche se nel corso dei mesi scorsi l’ex leader dei Decibel ha alternato concerti acustici (l’ultimo è in programma per mercoledì 29 maggio a Lecco) a live elettrici, onde per cui è possibile anche che per questo tour estivo decida di mescolare un po’ le carte. Per avere un’idea, ecco la setlist del concerto dello scorso 11 maggio al Fabrique di Milano: