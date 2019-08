Emma pubblica un'anteprima del nuovo singolo "Io sono bella"

L’attesa è ormai alle stelle, mancano soltanto pochi giorni al grande ritorno di Emma. La cantante si sta preparando a un comeback davvero in grande stile grazie a un singolo che ha già attirato la curiosità di tantissime persone.

Emma: l’anteprima di “Io sono bella”

L’artista salentina, classe 1984, è pronta per conquistare nuovamente il pubblico con cuore, grinta e voce come solo lei è in grado di fare. Il nuovo brano della cantante (qui potete trovare tute le foto più belle di Emma) si intitola “Io sono bella” e vanta la firma di Vasco Rossi e la musica di Gaetano Curreri.

Poche ore fa Emma ha pubblicato un brevissimo teaser sul suo profilo Instagram facendo subito infiammare i social. Il filmato mostra una rosa rossa schiudersi mentre in sottofondo è possibile ascoltare quella che potrebbe essere la melodia della canzone.

L’artista ha anche svelato una parte del testo, questo il messaggio scritto come didascalia del post: “Fammi godere adesso / Solo per un istante / Io mi accontenterò / E ti amerò durante”. Immediata la risposta da parte del pubblico tanto che al momento il video conta oltre 75.000 visualizzazioni, più di 900 commenti e quasi 18.000 like.

“Io sono bella” farà il suo debutto il 6 settembre ma è già possibile attivare il pre-save del brano su Spotify.

Emma: il debutto al cinema

Il 2020 sarà un anno davvero impegnativo per Emma che non sarà soltanto protagonista della scena discografica italiana ma anche di quella cinematografica grazie al debutto nel film “I Migliori Anni” di Gabriele Muccino.

Nelle scorse settimane la cantante ha condiviso uno scatto sul set insieme agli altri attori protagonisti, ovvero Kim Rossi Stuart, Micaela Ramazzotti, Pierfrancesco Favino e Claudio Santamaria. La pellicola verrà distribuita nei cinema italiani a partire dal 13 febbraio 2020.