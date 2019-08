Jovanotti in concerto al Lido degli Estensi: info e scaletta

È atteso l’ennesimo tutto esaurito al Lido degli Estensi per lo sbarco del Jova Beach Party. Sull’arenile del Porto Canale, la festa itinerante di Jovanotti arriverà martedì 20 agosto con il suo carico di musica e colori. Il programma è quello consolidato nei precedenti appuntamenti, con apertura cancelli prevista per le ore 14, inizio dei live a partire dalle 16 e l’esibizione di Jovanotti e dei suoi ospiti in prima serata. Nel prologo pomeridiano si esibiranno Albert Marzinotto, Nu Guinea, Rumatera, Savan Funk, Ackeejuice Rockers, Shantel e Tony Allen. Al solito, importanti le modifiche alla viabilità e ai parcheggi in tutta l’area circostante. Per evitare disguidi e favorire il flusso delle persone verso l’area concerto, sono state istituite due zone: una rossa, nelle immediate vicinanze dell’arenile, e una gialla, di pre-filtro su tutto il territorio. Per il concerto saranno istituiti tre parcheggi in prossimità delle zone gialla e rossa: a Porto Garibaldi, in via Genova, a Lido degli Estensi in via Cagliari (principale) e a Lido di Spina in via Boldini. Saranno previsti due parcheggi anche per cicli e motocicli tra Lido degli Estensi e Porto Garibaldi. Saranno in viale Ugo Bassi a Porto Garibaldi e nel parcheggio antistante il Polo scolastico a Lido degli Estensi. La viabilità pedonale poi è garantita dal servizio continuo di traghetto dalle 7 del 20 fino alle 3 del 21 agosto e fino a esaurimento della richiesta.

Il “Jova Beach Party”

Nonostante le polemiche con le associazioni ambientaliste prima e quella sull’utilizzo dei volontari poi, il “Jova Beach Party” va avanti e andrà avanti come da programma lungo tutta l’estate anche dopo la cancellazione della data di Vasto. Diverse sono le date già sold out, l’ultima ad averlo fatto segnare è la data sulla cima di Plan de Corones. Nei giorni scorsi, poi, Jovanotti ha annunciato che la grande estate dei suoi Beach Party sarà chiusa da un evento finale in programma per il 21 settembre all’aeroporto di Linate: i biglietti sono in vendita sul circuito Ticketone da martedì 6 agosto. Di seguito il cartellone completo degli eventi ancora in programma:

Martedì 20 agosto – Lido degli Estensi (FE), Arenile – Porto Canale SOLD OUT

Sabato 24 agosto – Plan De Corones (BZ) SOLD OUT

Mercoledì 28 agosto – Lignano Sabbiadoro (UD), Spiaggia Bell'Italia

Sabato 31 agosto – Viareggio (LU), Spiaggia del Muraglione SOLD OUT

Sabato 21 settembre – Linate (MI), Aeroporto

La probabile scaletta

Come già nelle tappe precedenti, Jovanotti ripercorrerà la sua trentennale carriera con i suoi maggiori successi, dagli esordi rap di fine anni Ottanta di “Jovanotti for president” all’ultimo album in studio, “Oh, vita!”, datato 2017. Vedremo se ci sarà spazio per brani dall’ultimo “Jova Beach Party EP”, nato proprio nella fase di avvicinamento al tour estivo, almeno per il singolo “Nuova era” con Dardust. Il live dovrebbe durare un paio d’ore. Di seguito la scaletta del concerto dell’artista toscano di sabato 10 agosto scorso sulla spiaggia di Roccella Jonica: