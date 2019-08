Subsonica in concerto a Melpignano: info e scaletta

L’estate musicale italiana si consuma soprattutto in Puglia. L’appuntamento per i fan dei Subsonica è per mercoledì 14 agosto: giorno in cui il gruppo capitanato da Samuel Romano farà tappa a Melpignano, per un concerto nel piazzale ex Convento degli Agostiniani. Occasione in cui i fan pugliesi del gruppo potranno ascoltare ancora una volta i brani estratti da “8”, l’ultimo disco del gruppo torinese, pubblicato ormai l’anno scorso.

I Subsonica in concerto a Melpignano: le informazioni

L’inizio del concerto dei Subsonica a Melpignano, in provincia di Lecce, è in programma per le 22.45. Chi non avesse ancora acquistato il biglietto per il concerto, potrà farlo sia tramite il sito di TIcketOne, sia nei punti vendita abituali. I tagliandi sono in vendita al prezzo unico di 20.70 euro, comprensivo dei diritti di prevendita.

I Subsonica in concerto a Melpignano: la scaletta

La scaletta del concerto dei Subsonica a Melpignano vedrà un connubio tra i brani estratti da “8”, il disco più recente del gruppo torinese, e le canzoni più celebri della loro discografia. Immaginare quale sarà la scaletta del concerto in provincia di Lecce è piuttosto agevole, sulla base dei tanti concerti già andati in scena finora. Il concerto dovrebbe aprirsi sulle note di “Bottiglie rotte”, singolo estratto proprio da “8”, per concludersi sulle note di “Strade”, tratto invece da “Microchip emozionale” del 1999. Diverse le canzoni estratte dal più recente disco del gruppo: da “Punto critico” a “Kolly Roger”. E poi alcuni brani indimenticabili del gruppo, fino alla penultima canzone della scaletta: “Tutti i miei sbagli”. Nel corso della serata dovrebbe trovare posto anche una cover di un brano di Franco Battiato: “Up Patriots to Arms”. Di seguito, la probabile scaletta del concerto dei Subsonica, mercoledì 14 agosto a Melpignano. Non è escluso, ovviamente, che Samuel Romano e i suoi compagni decidano di apportare delle modifiche alla scaletta, aggiungendo o eliminando dei brani o variandone l’ordine di esecuzione.

Bottiglie rotte Discolabirinto Up Patriots to Arms (Franco Battiato cover) Nuova ossessione Jolly Roger Fenice Punto critico Liberi tutti Il diluvio Lazzaro L’incredibile performance di un uomo morto Sonde Il mio dj Aurora sogna Colpo di pistola Depre Lasciati Il cielo su Torino Nuvole rapide L’odore Abitudine Benzina Ogoshi Tutti i miei sbagli Strade

Il tour estivo dei Subsonica: le date

Archiviata la data in programma a Melpignano, il tour dei Subsonica proseguirà tra il centro e il nord Italia. Il prossimo appuntamento è in programma per lunedì 2 settembre in piazza Duomo a Prato, mentre la conclusione della lunga tournée – iniziata in Europa e proseguita nei palazzetti dello sport italiani – sarà sabato 7 settembre presso la Banchina 1 del Porto Antico di Ancona. Sul sito di TicketOne e nei punti vendita autorizzati sono in vendita i biglietti relativi a ciascuna data, a partire da 17.50 euro: prezzo relativo al posto unico per la data anconetana. I prossimi concerti del tour estivo dei Subsonica: