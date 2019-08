Subsonica in concerto a Guardiagrele: info e scaletta

La Notte Bianca di Guardiagrele ha sempre ospitato grandi nomi della musica italiana ed internazionale (Morgan, Afterhours, Vinicio Capossela e Goran Bregovic i più recenti). Stavolta tocca ai Subsonica, che nella serata di martedì 13 agosto (come da tradizione allo scoccare della mezzanotte) si esibiranno in largo Garibaldi per la quattordicesima edizione della festa. I biglietti per l’Arena Concerto, come è stata ribattezzata, sono in vendita presso i punti vendita Ticketone e CiaoTickets, presso il Bar Fil di Guardiagrele e la sera del 13 presso il botteghino: prezzo unico di 25 euro. Il Comune fa sapere che i posti dell’arena concerto e delle altre aree limitrofe sono limitati per ragioni di sicurezza. L’apertura cancelli per l’Arena Concerto è prevista alle 19.



La “lectio marginalis” di Max Casacci

Il concerto avrà un inedito prologo nella serata di lunedì 12 agosto. Alle 21, in piazza Santa Maria Maggiore, Francesco Saverio Teruzzi, della Fondazione Pistoletto di Biella terrà a battesimo il format “Lectio marginalis” con la partecipazione di Max Casacci, chitarrista dei Subsonica che anticipa il suo arrivo a Guardiagrele. Si tratta di un format che prenderà vita da ottobre al Macro Asilo (il primo ospite già fissato sarà Frankie Hi-NRG Mc) dove l'artista viene invitato a margine di un'altra sua iniziativa a parlare anche della loro arte, ma principalmente di quello che pensano sui più importanti temi di attualità. La lectio di Guardiagrele sarà il primo esperimento che vedrà protagonista Max Casacci, alla vigilia del concerto della notte bianca, e avrà al centro il tema del “Terzo Paradiso”, l’espressione compiuta della produzione artistica di Michelangelo Pistoletto. Il maestro sarà presente con un intervento in video, premessa di una collaborazione che andrà avanti nelle prossime settimane. Il 23 settembre 2014 i Subsonica pubblicano il loro settimo album, “Una nave in una foresta”. Decima traccia del disco il brano “Il Terzo Paradiso”, nato dalla collaborazione con lo stesso Pistoletto. A cinque anni di distanza a Guardiagrele si riattualizza questo connubio.

La possibile scaletta

I Subsonica sono attualmente impegnati con le date estive del loro “8 Tour”, durante il quale stanno presentando live al pubblico le canzoni del nuovo album “8”, pubblicato il 12 ottobre 2018. Nella scaletta dell’8 tour estate 2019, quindi, sono presenti diversi brani estratti da quest’ultimo disco tra cui “Bottiglie rotte”, “Punto critico”, “Jolly Roger” e altri. Durante il concerto di Jesolo, così come per le altre tappe, i Subsonica riserveranno ampio spazio a tutte le indimenticabili canzoni che hanno segnato la loro carriera, con una particolare attenzione riservata alle tracce di “Microchip emozionale”, album che quest’anno compie 20 anni (nell’8 tour gli sono stati dedicati quattro speciali concerti-evento). Di seguito, per farsi un’idea, la scaletta eseguita da Samuel e soci al Teatro Greco di Taormina lo scorso 28 luglio: