Calcutta in concerto a Locorotondo: info e scaletta

Ultima data estiva in arrivo per Calcutta: il suo “Evergreen tour” chiuderà il cerchio con il concerto in programma sabato 10 agosto al Locus Festival di Locorotondo (BA). In apertura, i live di Giorgio Poi e Margherita Vicario. Di seguito trovate tutte le informazioni utili per arrivare preparati all’evento: orari, biglietti, come arrivare e le canzoni in scaletta.

Calcutta al Locus Festival di Locorotondo: tutte le info sul concerto

Con il tour di presentazione del suo ultimo album “Evergreen”, in poco più di un anno Calcutta ha riempito stadi, arene e palazzetti italiani. Per lui e la sua band è ora arrivato il momento dell’ultima esibizione estiva del 2019. L’Evergreen tour si concluderà con la data in programma sabato 10 agosto allo Stadio Comunale di Locorotondo (BA), nella splendida Valle D’Itria. Il concerto pugliese di Calcutta fa parte del programma del Locus Festival, che giunge quest’anno alla sua quindicesima edizione. In apertura, si esibiranno live sul palco Giorgio Poi e Margherita Vicario. I biglietti per assistere allo show sono disponibili su circuito Ticketone, Vivaticket e Festicket, online e nei punti vendita autorizzati. Il prezzo (posto unico) è di 28 euro + diritti di prevendita. L’orario d’inizio dei concerti è previsto per le 21:00, ma per restare aggiornati sugli orari ufficiali dell’evento vi consigliamo di consultare i social di DNA concerti e del Locus Festival il giorno stesso del concerto. Per il live di Calcutta, il Locus ha allargato i suoi confini in una nuova location: il Campo Sportivo Comunale (Stadio Comunale) di Locorotondo, in viale Olimpia. È possibile arrivare alla venue anche grazie al servizio di bus dedicati a/r da Lecce, Bari e Taranto (con fermate intermedie) a cura di Ferrovie del Sud-Est (potete trovare maggiori informazioni sul sito ufficiale del festival).

La possibile scaletta del concerto

Calcutta è pronto a far cantare a squarciagola i suoi tantissimi fan ancora una volta, per l’ultima tappa estiva del tour 2019. In scaletta non potranno mancare le canzoni del suo ultimo album “Evergreen”, uscito il 25 maggio 2018 e attualmente certificato platino. Il disco è stato da poco ripubblicato in una nuova versione estesa intitolata “Evergreen… E altre canzoni”, arricchita da varie demo, live version e dai nuovi brani “Sorriso (Milano Dateo)” e “Due punti”. Al concerto di Locorotondo potrete sicuramente ascoltare live i singoli “Orgasmo”, “Kiwi”, “Paracetamolo” e “Pesto”. Ampio spazio sarà dato anche ai precedenti grandi successi di Calcutta, tra cui l’indimenticabile singolo d’esordio “Cosa mi manchi a fare”, “Gaetano”, “Frosinone”, “Oroscopo” e tanti altri brani tutti da cantare. Il cantautore di Latina si esibirà sul palco accompagnato dalla sua band; in apertura i live di Giorgio Poi e Margherita Vicario. Di seguito riportiamo la scaletta seguita da Calcutta durante i precedenti concerti estivi; i brani presentati al Locus Festival potrebbero subire variazioni in base alle scelte dell’artista.