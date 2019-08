Bianca Atzei, le frasi più belle delle sue canzoni

Bianca Atzei, classe 1987, sta vivendo un periodo davvero d'oro. La cantante ha finalmente ritrovato un po’ di serenità grazie all’amore con Stefano Corti con cui forma una delle coppie più affiatate del mondo dello spettacolo italiano.

Bianca è una delle artiste di maggior successo degli ultimi anni, i suoi brani hanno conquistato il cuore del pubblico diventando una delle icone della musica pop italiana. Scopriamo le frasi più belle tratte dalle sua canzoni.

“Ora esisti solo tu”

Voglio soltanto dirti tutto quello che mi passa per la mente

Voglio fregarmene di tutto ciò che poi, che poi, dirà la gente

Ma ti rendi conto amore che da quando stiamo insieme non esiste più una nuvola

Che gran voglia di partire

che gran voglia di ballare

fino a notte profondissima

E sarà che se sto bene è perché non penso più

A chi mi ha fatto soffrire

voglio solo cancellare, ora esisti solo tu

“La paura che ho di perderti”

Ed è incredibile se poi ripenso che

Il primo bacio è arrivato come un acquazzone imprevedibile

Ma cosi bello

Come pioggia, pioggia dopo tanto sole

Io che stringevo le tue mani per ore

E ti dicevo che dalle mani sento molte cose

Tu non capivi le mie parole

Ma le capisci ora , ora che non stiamo insieme!

“Il solo al mondo”

Ora che sei diventato come il vento che,

Si può solo sfiorare e non si può trattenere

Sai pensavo che

Darei tutto un inverno per un giorno d'estate con te

“La mia bocca”

Avrai bisogno di me

E continuerai a ripeterti

Di non pensare alla mia bocca

Da cui non sai più riprenderti

Se mi tradirai

Come un pensiero svanirò

E anche se mi cercherai

Mai più ritornerò

"Abbracciami perdonami gli sbagli"

Ci sono cose che scriviamo io e te

e poi nessuno che le legge

è un giro intorno a una promessa fra me e te

è come un vento che ci spinge