Bianca Atzei, il nuovo singolo è "La mia bocca"

“La mia bocca”: questo il titolo del nuovo brano presentato dalla cantautrice milanese Bianca Atzei e prodotto dal chitarrista dei Tiromancino, Antonio Marcucci. «È fuori ora il Videoclip de #lamiabocca. Siete curiosi? Condividete. Spero vi piaccia. Vi voglio bene» Con queste parole, la cantante classe 1987 ha salutato l’uscita del nuovo pezzo sulla sua pagina ufficiale Facebook, scatenando subito l'apprezzamento dei suoi tantissimi fan. Tra questi, non poteva certamente mancare il suo nuovo compagno, la “iena” Stefano Corti, che ha così commentato: «Mi ha chiesto di ascoltare il brano e di dire cosa ne penso – ha scritto Corti – Devo dire che è ottimo per gli stitici e a casa la metto a tutto volume perché mi sta sul c*** il vicino». Un commento ironico, in perfetto stile Stefano Corti, che, a scanso di equivoci, ha chiuso il suo commento con un’emoticon a forma di cuore.

“La mia bocca”, l’inno di Bianca Atzei a un nuovo amore che nasce

Il nuovo singolo “La mia bocca” è accompagnato dal video ufficiale, diretto da Gaetano Morbioli, nel quale l’ex compagna del motociclista Max Biaggi appare davvero in grandissima forma. Caratterizzato da chiare sonorità estive e da un ritornello allegro e orecchiabile, il brano parla di un nuovo amore che nasce e di quanto la fiducia e la comunicazione siano essenziali per nutrire quotidianamente un rapporto, come si evince da alcuni passaggi:

Non darmi mai per scontata Tu sai che questo non è Il modo migliore, credimi Per stare con me Ho avuto momenti difficili E anche per questo vorrei Giorni ispirati e romantici Dove sei, quel che sei Avrai bisogno di me E continuerai a ripeterti Di non pensare alla mia bocca Da cui non sai più riprenderti

Ancora una volta emerge quindi la natura dolce e romantica di Bianca Atzei, che già in passato aveva conquistato i cuori dei suoi tanti fan cantando la bellezza dell’amore in brani come “L’amore vero”, “Ciao amore ciao”, “La paura che ho di perderti”, “Ora esisti solo tu” e tanti altri.

Bianca Atzei, quella voce graffiata che ha conquistato tutti

Voce elegante e graffiata, la cantante di origini sarde ha nella grande capacità interpretativa il suo vero fiore all’occhiello. Un tono unico e inimitabile quello di Bianca Atzei che le ha permesso di farsi conoscere a apprezzare nel panorama musicale nazionale, duettando con personaggi del calibro di Niccolò Agliardi, Gianni Morandi, Loredana Bertè e Kekko Silvestre, frontman dei Modà e autore per la Atzei di diversi brani. Ora, il suo nuovo singolo “La mia bocca”, con cui la bella cantautrice si candida a un ruolo da assoluta protagonista per i prossimi mesi.