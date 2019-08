Chapeau, il testo della canzone di Carl Brave

Il testo di “Chapeau”, canzone contenuta nel primo album in studio di Carl Brave, in featuring con Frah Quintale

Carl Brave è attualmente in giro per l’Italia con il suo “Notti Brave Summer Tour”, in cui il rapper romano sta presentando al pubblico le canzoni tratte dall’album “Notti brave” e dall’EP “Notti brave (After)”, entrambi usciti nel 2018.

Notti brave e Notti brave (After)

“Notti brave” è il titolo del primo album in studio di Carl Brave (che all’anagrafe è Carlo Luigi Coraggio). Pubblicato l’11 maggio 2018 su etichetta Universal, ha visto la collaborazione di molti nomi della nuova scena musicale italiana, ma anche di artisti affermati. Nell’album, il rapper e cantautore romano ha cantato insieme a Fabri Fibra, Francesca Michielin, Giorgio Poi, Coez, Frah Quintale, Gemitaiz, Emis Killa e Franco 126, con cui Brave aveva dato vita al progetto Carl Brave x Franco 126. Nell’Ep successivo, “Notti brave (After)”, pubblicato il 30 novembre 2018 su etichetta Island Records, Carl Brave si è invece avvalso della collaborazione con Max Gazzè, Luché e Gué Pequeno. Successivamente, il rapper ha prestato la sua voce anche al singolo “Vivere tutte le vite” di Elisa, prendendo parte anche al video della canzone.

Chapeu, il testo della canzone

“Chapeau” è una canzone contenuta in “Notti brave”, scritta dallo stesso Carl Brave con Francesco Servidei (Frah Quintale). Il brano vede proprio il featuring di Frah Quintale. Di seguito, il testo della canzone:

Parapara

Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa

mi sveglio ancora a pezzi

Un altro sciopero dei mezzi, ehi

Vorrei una Coca e c'è la Pepsi

La tua famiglia che mi fa senti' un alieno

Piedi ammollo scaccio dentro il Trasimeno

A volte dai fastidio come l'acqua nei calzini

E giuro che non rido se mi dici "Cosa ridi?" (ahahah)

Una testata come Spada, eh eh

Mo' fai la brava, eh

E sai che c'è?

C'è che se non penso più a niente

Finisco a pensa' sempre a te

E mi rifletto in un altro quartino di Chardonnay

Tu che c'hai la forza di rifarti la vita da zero

Io no, io no (no)

Chapeau, chapeau, chapeau

Ehi, ehi

E quando famo un viaggio mezzo serio, ehi

Non c'è mai nessuno con il cavo aux

Ladispoli pare Rio De Janeiro, eh

E quell'attore bravo ha fatto coming out

Ci sta lei e devo stare calmo, ohm, eh

E quel campo scuola era un campo Rom

L'amico mio mi dice, "Zio, senti che frio, mannaggia a te"

E sai che c'è?

C'è che se non penso più a niente

Finisco a pensa' sempre a te

E ti rifletto in un altro quartino di Chardonnay

Tu che c'hai la forza di rifarti la vita da zero

Io no, io no (no)

Chapeau, chapeau, chapeau

Sono di nuovo le sei

E sono ancora in giro senza di lei, ehi

Pensavo fosse tutto ok

Ma preferisco Roma quando ci sei qui tu con me

Ti cerco in fondo a bottiglie di vetro da sessantasei

Uh yeah

Te ne sei andata senza neanche un perché (chissà dove sei? ehi)

Poi tu mi fumi il cuore come una Lucky Strike

Palle da bowling su ogni mia storia è uno strike

Sto in giro fatto male come scritte con spray

Ti preso torna qui sennò poi dove vai?

Mi sei entrata in testa una sera a una festa

Eri sbronza, molesta, e da qui non esci più

Mi faccio a piedi Roma, Milano e anche Brescia ma aspetta

Sei l'unica che mi fa stare su

E sai che c'è?

C'è che se non penso più a niente

Finisco a pensa' sempre a te

E mi rifletto in un altro quartino di Chardonnay

Tu che c'hai la forza di rifarti la vita da zero

Io no, io no

Chapeau, chapeau, chapeau (oh, oh oh oh)

Chapeau, chapeau, chapeau

Chapeau, chapeau, chapeau

(Na na na ra na na na, yeah, yeah)

Chapeau, chapeau, chapeau (la la la la la la, oh oh oh oh)

Chapeau, chapeau, chapeau (na na na ra na na na)

Chapeau, chapeau, chapeau

Chapeau, chapeau, chapeau (na na na ra na na na)

Chapeau, chapeau, chapeau

Chapeau, chapeau, chapeau