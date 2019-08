Salmo in concerto a Pescara: info e scaletta

Lo Zoo Music Fest inaugura la sua prima edizione con il live di Salmo: l’appuntamento è per la serata di martedì 6 agosto al Porto Turistico di Pescara. La data fa parte del calendario del “Playlist Summer Tour 2019”, le tappe estive con cui il rapper sardo sta portando la sua musica sui palchi all’aperto e nei festival di tutta Italia. Di seguito trovate tutte le info per arrivare preparati al concerto di Pescara, che ha già registrato il sold out: gli orari e le canzoni in scaletta.

Salmo allo Zoo Music Fest di Pescara: tutte le info sul concerto

Dopo il grande successo (da tutto esaurito) della tournée invernale nei palazzetti, Salmo sta continuando a presentare live il suo ultimo album “Playlist” con le date estive sui palchi all’aperto. Il prossimo appuntamento in calendario andrà in scena martedì 6 agosto in riva al mare, al Porto Turistico di Pescara. L’evento fa parte del programma di Zoo Music Fest, che per la sua prima edizione ha proposto una line up composta dagli artisti più seguiti dell’attuale panorama musicale italiano (si esibiranno anche Calcutta e Carl Brave, rispettivamente l’8 e il 10 agosto). I biglietti per il concerto di Salmo non sono più disponibili: l’evento ha già registrato il sold out, pertanto potrà assistere al live di Pescara soltanto chi ha già acquistato il titolo d’accesso. L’apertura dei cancelli è prevista per le ore 19:00, mentre l’orario d’inizio dello show è fissato per le 21:00. Il Porto Turistico “Marina di Pescara”, tra i più grandi dell’Adriatico, si trova sul Lungomare Papa Giovanni XXIII.

La possibile scaletta del concerto

Salmo è tornato in scena in grande stile con la pubblicazione di “Playlist”, il suo ultimo album uscito lo scorso 9 novembre per Sony Music. Il disco ha riscosso sin da subito un enorme successo, battendo ogni record su Spotify con oltre 9.956.884 ascolti in un solo giorno. Inoltre, per la prima volta un artista italiano si è collocato nella Global Chart con ben otto pezzi. “Playlist” è attualmente certificato triplo disco di platino e durante il concerto di Pescara Salmo porterà in scena molti dei brani che lo compongono. In scaletta non potranno mancare pezzi come “90min”, “Il cielo nella stanza”, “Cabriolet”, “Perdonami”, “PxM”, “Stai zitto”, “Ricchi e morti”. Sicuramente presenti anche le tracce dell’ultima pubblicazione discografica con la Machete crew: “Machete Mixtape 4”. Oltre alle nuove canzoni, il rapper riserverà ampio spazio anche alle sue precedenti hit e ai brani che hanno segnato la sua carriera, tra cui “1984”, “Mic taser”, “Russell Crowe” e “S.A.L.M.O.”. Come linea guida ed esempio, di seguito riportiamo la scaletta seguita durante il concerto tenutosi lo scorso 12 luglio al Rock in Roma; le canzoni presentate al live di Pescara potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.