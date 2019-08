Max Gazzè in concerto ad Anzio: info e scaletta

Quella di Max Gazzè sarà un’estate in giro per tutta Italia: “On the road”, è proprio così che ha intitolato il suo tour per la bella stagione 2019. Il prossimo appuntamento in calendario è fissato per venerdì 2 agosto ad Anzio (RM), nella cornice di Villa Adele. Di seguito riportiamo tutte le informazioni che possono esservi utili per arrivare preparati al concerto: orari, biglietti e le canzoni in scaletta.

Max Gazzè ad Anzio: tutte le info sul concerto

Dopo il tour celebrativo per il ventennale de “La favola di Adamo ed Eva” e il successo di “Alchemaya”, ora Max Gazzè è tornato sui palchi di tutta Italia con concerti che racchiudono il suo intero repertorio, dagli inizi alle ultime hit. Con il suo “On the road – Summer tour 2019” sta per fare tappa ad Anzio (RM): il cantautore romano si esibirà venerdì 2 agosto sul palco di Villa Adele. Il live avrà inizio alle ore 21:00. I biglietti sono disponibili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati. Il prezzo varia in base al settore scelto: 28 euro + diritti di prevendita per i posti parterre in piedi e 35 euro + d.p. per il parterre alto numerato; esauriti i posti in tribuna. Insieme a Max Gazzè, in questo nuovo viaggio, i suoi musicisti di sempre: Giorgio Baldi (chitarre), Cristiano Micalizzi (batteria), Clemente Ferrari (tastiere), Max Dedo e una particolarissima sezione fiati. Il tour estivo di Max Gazzè continuerà con esibizioni live in tutta Italia fino al mese di settembre.

La possibile scaletta del concerto

Durante il suo “On the road – Summer tour 2019”, Max Gazzè farà un viaggio a ritroso nel tempo, attraverso il potere della musica. Oltre 20 anni di carriera verranno condensati presentando live, di fronte all’affezionato pubblico, le canzoni più rappresentative del suo percorso come cantautore. Ascolterete brani indimenticabili, che sono riusciti ad unire diverse generazioni. In scaletta non potranno mancare pezzi come “Annina”, “Il solito sesso”, “Teresa”, “Vento d’estate”, “Il timido ubriaco”, “Mentre dormi” e ancora “Ti sembra normale”, “La favola di Adamo ed Eva”, “Sotto casa”, “La vita com’è”, “Una musica può fare”. Sono davvero tantissimi i successi di Max Gazzè, tutti impressi nella memoria degli italiani. Nel concerto ci sarà spazio anche per le canzoni nate dalle collaborazioni più recenti, come “Posso”, frutto dell’incontro con Carl Brave. In tutta probabilità Gazzè eseguirà anche “L’amore non esiste”, brano nato dal progetto con Niccolò Fabi e Daniele Silvestri. Di seguito riportiamo la scaletta seguita durante le precedenti tappe del tour estivo 2019 “On the road”; le canzoni presentate al concerto di Anzio potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.