Ghemon in concerto a Ginosa: info e scaletta

Rush finale per il tour di Ghemon, che venerdì 2 agosto (inizio previsto per le ore 21, ingresso libero e gratuito) arriva alla penultima data del suo giro d’Italia estivo sul palco di Ginosa (TA). Il concerto fa parte del cartello del “Carsica Festival”, kermesse itinerante iniziata nelle scorse serate con i concerti di Sergio Cammariere a Castellaneta e Mauro Pagani a Grottaglie. I prossimi appuntamenti in cartellone sono quello del 9 agosto alla Marina di Ginosa con il sound inconfondibile degli Après la Classe, mentre il 16 a Laterza si esibiranno gli Ex-Otago, rivelazione dell’ultimo festival di Sanremo. Sempre a Laterza, il 22 agosto protagonista sarà l’ambiente con Mario Tozzi, geologo e noto conduttore televisivo protagonista in una conferenza scenica di fortissimo impatto multimediale che racconterà la Terra delle Gravine. Infine, il 7 settembre, Cheryl Porter e la sua magica voce incanteranno Mottola. Per Ghemon si tratta della seconda data consecutiva in Puglia, dopo quella dell’1 agosto a Trani, mentre per la chiusura il rapper campano salirà in Abruzzo: ad attenderlo, sabato 3 agosto, sarà lo Shockwave Festival di Francavilla al Mare (PE). Ghemon dovrebbe poi tornare sul palco il 16 agosto nella sua Avellino, ma la data non è stata ancora confermata, nonostante i rumors circolino da tempo.

La crescita di Ghemon: dai primi dischi rap al successo di Sanremo con “Rose Viola”

I primi dischi del rapper campano mischiano elementi di rap, soul, jazz e funk in modo abbastanza originale. Della categoria fanno parte “La rivincita dei buoni” (2007), “E poi, all’improvviso, impazzire” (2009) e “Qualcosa è cambiato” (2012). La svolta, in cui è evidente la maturità artistica raggiunta da Ghemon, arriva con “ORCHIdee” (MacroBeats/Artist First) del 2014, disco grazie al quale il cantante ha iniziato a esibirsi in tour con la band “Le Forze del Bene”. Un’unione che si rivelerà fondamentale in seguito perché il gruppo suonerà anche nel disco successivo del 2017, “Mezzanotte”, che rappresenta il primo vero successo commerciale del rapper avellinese. L’album si piazza infatti terzo nella classifica Fimi dei dischi più venduti in Italia a novembre 2018, e il singolo estratto “Un temporale” viene certificato disco d’oro. Il resto è storia, con la partecipazione a Sanremo con “Rose viola” e il tour che volge al termine.

La probabile scaletta

Sul palco di Ginosa c’è da attendersi tutto il meglio della ormai lunga carriera del rapper avellinese, compresa ovviamente la canzone con la quale si è presentato all’ultimo Festival di Sanremo. Ma ovviamente anche tutte le sue più grandi hit, da “Adesso sono qui” a “Quando imparerò” e “Nessuno vale quanto te”. Per farsi un’idea di quale potrebbe essere la scaletta che eseguirà Ghemon, ecco la lista delle canzoni suonate nel corso del concerto dello scorso 28 luglio all’Arena Flegrea di Napoli: