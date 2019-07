Sting in concerto a Padova: info e scaletta

Dopo l’esibizione al Lucca Summer Festival, ora Sting sta per esibirsi in Italia per un’altra data estiva. L’appuntamento è fissato per martedì 30 luglio a Padova e sarà l’ultimo grande spettacolo in calendario all’Arena Live (area esterna del Gran Teatro Geox) per la bella stagione 2019 degli eventi in città. Di seguito potete trovare tutte le info utili per arrivare preparati al concerto: orari, come arrivare e canzoni in scaletta.

Sting a Padova: tutte le info sul concerto

L’estate 2019 dell’Arena Live, spazio esterno del Gran Teatro Geox di Padova, è giunta al suo ultimo appuntamento. Protagonista sul palco sarà Sting, attualmente impegnato col tour a supporto del suo ultimo album “My Songs”, in cui sono state reincise sia le sue hit soliste che quelle risalenti ai tempi dei Police, reinterpretate con un’impronta più contemporanea. L’orario di inizio dello show è previsto per le 21:40, ma gli organizzatori consigliano di arrivare presto, già per le ore 18:30, per godere al meglio dell’esperienza dal vivo: l’area è attrezzata per poter accogliere il pubblico e ripararlo dal sole già dal tardo pomeriggio. La biglietteria dell’Arena Live aprirà alle ore 15:00; attualmente sui circuiti di prevendita autorizzati non sono più disponibili biglietti per la data di Padova. L’Arena Live del Gran Teatro Geox si trova in via Tassinari 1 a Padova. Biciclette, scooter, moto e accesso a piedi sono i mezzi più consigliati per raggiungere la venue e favorire la viabilità. Per chi desidera raggiungere l’Arena in auto è possibile parcheggiare presso il Park del Gran Teatro Geox e al Park “Sud” dello Stadio Euganeo (lato curva Sud). Da qui sarà disponibile una navetta a servizio continuativo. Inoltre, sono segnalate e disponibili delle aree di parcheggio e accesso riservate a disabili, donne incinte e anziani con mobilità ridotta. Altro comodo servizio offerto dall’organizzazione, su prenotazione obbligatoria, è il bus navetta con partenza e ritorno dalla stazione ferroviaria di Padova. Per le info dettagliate consigliamo di consultare il sito del Gran Teatro Geox e di Zed Live. Cogliamo l’occasione per ricordare che Sting tornerà in Italia per un ulteriore concerto il prossimo autunno: l’appuntamento da segnare in calendario è il 29 ottobre 2019 al Mediolanum Forum di Assago (Milano).

La possibile scaletta del concerto

Sting sta presentando al pubblico gli intramontabili brani del suo ultimo album “My Songs”, pubblicato il 24 maggio 2019. Il disco contiene delle reinterpretazioni in chiave contemporanea di alcune tra le canzoni più famose dell’artista britannico, scritte sia come membro dei Police che come solista. In scaletta non potranno quindi mancare hit come “Roxanne”, “If I Ever Lose My Faith In You”, “Message In A Bottle”, “Desert Rose”, “Englishman in New York” e tantissimi altri grandi successi. Come linea guida, per farvi arrivare preparati al concerto di Padova, riportiamo di seguito la scaletta presentata da Sting durante lo show del 29 luglio al Lucca Summer Festival; ricordiamo che le canzoni presentate all’Arena Live potrebbero subire variazioni in base alle scelte dell’artista.