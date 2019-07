Sting: annunciato un concerto a Milano in ottobre

Sting ha annunciato una nuova data italiana in programma per il prossimo autunno: l’appuntamento da segnare in calendario è per il 29 ottobre 2019 al Mediolanum Forum di Assago (Milano). Lo show indoor sarà un ritorno dell’ex frontman dei Police nel nostro Paese; il cantautore britannico, infatti, si esibirà in Italia anche quest’estate per due concerti: il 29 luglio in occasione del Lucca Summer Festival e il 30 luglio all’Arena Live di Padova.

Sting in concerto a Milano: info e biglietti

Una nuova data italiana è stata aggiunta alle tappe europee del “My Songs tour” di Sting. Dopo i concerti estivi già fissati per il prossimo 29 luglio al Lucca Summer Festival e per il 30 luglio all’Arena Live di Padova, l’ex frontman dei Police tornerà nel bel paese per una data autunnale nell’arena indoor del Mediolanum Forum di Assago (Milano). Il live si terrà il 29 ottobre e i fan potranno godere dei grandi successi che hanno costellato la prolifica carriera di Sting. Il tour, infatti, è a supporto di “My Songs”, ultimo album del cantautore britannico in cui sono state reincise sia le sue hit soliste che quelle risalenti ai tempi dei Police, reinterpretate con un’impronta più contemporanea. Le vendite dei biglietti per assistere al concerto milanese del prossimo autunno saranno aperte in anteprima esclusiva per i membri del Fan Club ufficiale di Sting, dalle ore 10:00 di martedì 2 luglio alle ore 17:00 di mercoledì 3 luglio sul sito dell’artista. Dopodiché saranno gli iscritti a Live Nation ad avere la possibilità di accedere alla prevendita, dalle ore 10:00 di mercoledì 3 luglio alle ore 17:00 di giovedì 4 luglio. Infine, le vendite generali prenderanno il via dalle ore 11:00 di venerdì 5 luglio su circuito Ticketone e Ticketmaster, online e in tutti i punti vendita autorizzati.

La scaletta del “My Songs tour: International 2019”

L’attuale tour di Sting è a supporto del suo ultimo album “My Songs”, pubblicato il 24 maggio 2019. Il disco contiene delle reinterpretazioni in chiave contemporanea di alcune tra le canzoni più famose dell’artista britannico, scritte sia come membro dei Police che come solista. Durante i concerti della tournée non potranno quindi mancare brani come “Roxanne”, “If I Ever Lose My Faith In You”, “Message In A Bottle”, “Desert Rose”, “Englishman in New York” e tantissime altre hit. Per farvi arrivare preparati ai concerti italiani di Sting, di seguito riportiamo la scaletta da lui seguita durante i precedenti show del “My Songs tour”. Le canzoni presentate in Italia potrebbero subire variazioni in base alle scelte dell’artista. Ecco la scaletta: