Max Gazzè in concerto a Treviso: info e scaletta

Arriva al festival Suoni di Marca di Treviso la tournée estiva di Max Gazzè: l’appuntamento è per martedì 30 luglio, quando il cantautore romano terrà un concerto sulle mura della cittadina veneta. Tappa dell’”On the Road Tour 2019”, tour che ha debuttato il 30 giugno al Rugby Sound di Legnano e che terminerà il 15 settembre, sul palco allestito in piazza del Plebiscito a Lanciano, in provincia di Chieti.

Max Gazzè in concerto a Treviso: le info

L’inizio del concerto di Max Gazzè è in programma per le 21.30. Lo show sarà anticipato dal concerto di Lorenzo Cittadini, cantautore pronto a “giocare in casa”: anche lui veneto. Quest’ultimo salirà sul main stage alle 20. Ma saranno diversi gli artisti che si alterneranno sui tanti palchi allestiti all’interno dell’area, nel corso della serata: alle 19.30 il Caccianiga Stage ospiterà i milanesi Siveral, mentre alla stessa ora protagonista sul Fra’ Giocondo Stage sarà la cantautrice e youtuber Asia Ghergo. La serata terminerà sulle note del dj set di Fabio Gerbino, atteso sul Caccianiga Stage alle 23.30, e di Dj Friday, che alla stessa ora sarà protagonista sul Fra’ Giocondo Stage. Tutti i concerti sono a ingresso completamente gratuito.

Max Gazzè in concerto a Treviso: la scaletta

L’inizio del concerto di Max Gazzè al festival Suoni di Marca di Treviso sarà sulle note di “A cuore scalzo”, singolo estratto dal disco “Quindi?” del 2010. Il finale, invece, sarà sulle note di “Posso”, brano di Carl Brave che vede anche il featuring del cantautore romano. Altra canzone appartenente non alla discografia prettamente di Gazzè sarà “L’amore non esiste”, brano estratto dall’album inciso insieme a Niccolò Fabi e Daniele Silvestri, così come “Vento d’estate”, registrato in coppia con Niccolò Fabi. Saranno diverse poi le canzoni celebri dell’artista romano a trovare posto nel corso della serata: da “I tuoi maledettissimi impegni” a “Il solito sesso”, da “Cara Valentina” a “Il timido ubriaco”, e poi “Mentre dormi”, “La favola di Adamo ed Eva”, “Sotto casa” e “Una musica può fare”. Non è escluso naturalmente che Max Gazzè decida di apportare delle modifiche alla scaletta, eliminando o aggiungendo alcuni brani o modificando l’ordine della loro esecuzione nel corso della serata. La probabile scaletta del concerto di Max Gazzè, martedì 30 luglio al festival Suoni di Marca di Treviso:

A cuore scalzo Annina I tuoi maledettissimi impegni Il solito sesso Eclissi di periferia Teresa Raduni ovali Vento d’estate Adesso stop L’uomo più furbo L’amore non esiste (Niccolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè) A Cara Valentina Il timido ubriaco La leggenda di Cristalda e Pizzomunno Su un ciliegio esterno Ti sembra normale Mentre dormi La favola di Adamo ed Eva Sotto casa La vita com’è Una musica può fare Posso

L’“On the Road Tour 2019” di Max Gazzè

Archiviato il concerto in programma a Treviso, l’”On the Road Tour” di Max Gazzè proseguirà nelle piazze d’Italia. Il prossimo appuntamento è in programma per il 2 agosto, a Villa Adele ad Anzio. I prossimi concerti dell’”On the Road Tour” di Max Gazzè: