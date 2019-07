Jovanotti in concerto a Viareggio: info e scaletta

Arriva a Viareggio il Jova Beach Party, la tournée estiva di Lorenzo Jovanotti in programma nelle principali spiagge d’Italia. La data nella cittadina in provincia di Lucca è in programma per martedì 30 luglio e vedrà una ripetizione sabato 31 agosto: si tratta dell’unico doppio concerto della tournée, insieme a quello già andato in scena e ancora una volta in programma sulla spiaggia Bell’Italia di Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine.

Lorenzo Jovanotti in concerto a Viareggio: le info

Il concerto di Lorenzo Jovanotti a Viareggio è in programma per martedì 30 luglio e si terrà lungo la spiaggia Muraglione. L’inizio dei tanti set dei musicisti che si susseguiranno nel corso della giornata è in programma per le 16. Non sono più disponibili biglietti né sul sito di TicketOne né presso i punti vendita autorizzati. Sono diversi gli ospiti attesi nel corso della giornata. Tra questi, anche un artista a sorpresa: Gianni Togni, il cui nome si è incontrato con quello di Lorenzo proprio una manciata di giorni fa, quando Jovanotti ha pubblicato la sua versione di “Luna”, per celebrare i 50 anni dall’allunaggio. Con ogni probabilità, i due artisti duetteranno proprio sulle note di quella canzone. Ma sono tanti altri i musicisti che si alterneranno sui tre palchi del villaggio del Jova Beach Party. Ci saranno Ivreatronic Savana Funk, il progetto del cantautore piemontese Cosmo; e poi The Di Maggio Connection, Merk & Kremont, Mangaboo e Ackeejuice Rockers. La maggior parte di questi artisti tornerà sulla stessa spiaggia anche il 31 agosto. Le porte del villaggio di Viareggio apriranno alle 14, mentre la musica inizierà a suonare sui tre palchi alle 16, per spegnersi intorno alle 23.30. Dopo il concerto in programma a Viareggio, il Jova Beach Party inizierà il mese di agosto sabato 3, sul lungomare fermano del Lido di Fermo, nelle Marche. Anche in questo caso, i biglietti sono andati completamente esauriti.

Lorenzo Jovanotti in concerto a Viareggio: la scaletta

Indovinare la scaletta della data del Jova Beach Party in programma sulla spiaggia di Viareggio è piuttosto complicato. Se, da un lato, sono diversi i concerti della tournée a essere già andati in scena, dall’altro va segnalato che ciascuna sera il cantante ha variato l’ordine delle canzoni proposte, aggiungendo o togliendo dei brani, anche a seconda degli artisti spalla che lo hanno supportato nel pomeriggio. Ciononostante, l’ossatura della scaletta è simile per ciascuna data, quindi è comunque possibile stilare una scaletta di massima, che dovrebbe quindi essere ripetuta anche il 30 luglio sulla spiaggia Muraglione di Viareggio. La probabile scaletta del concerto di Lorenzo Jovanotti a Viareggio: