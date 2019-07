Marco Mengoni in concerto per RisorgiMarche: info e scaletta

Sarà l’evento clou del cartellone di RisorgiMarche, il festival organizzato da Neri Marcorè per tenere viva l’attenzione sui luoghi colpiti dal sisma del 2016. Marco Mengoni sbarca a Fontanelle, località ai piedi dei Monti Sibillini tra le città di Amandola (FM) e Sarnano (MC), per un concerto gratuito cui sono attese migliaia di persone. Il concerto rappresenta anche l’evento conclusivo del “Fuori Atlantico Tour”, il ciclo di concerti che ha portato Mengoni in giro per l’Italia, in luoghi di grande bellezza. Con Mengoni la band composta da Giovanni Pallotti (basso), Peter Cornacchia (chitarre), Davide Sollazzi (batteria), Nicola Peruch (piano e tastiere) e ai cori Barbara Comi e Moris Pradella (anche chitarra). Inizio del concerto previsto per le ore 16.30, ingresso gratuito. Al rientro, a partire dalle ore 19, ad Amandola si terrà la festa post-concerto in piazza Risorgimento con musica dal vivo, mercatini, negozi aperti e spettacoli folkloristici con il gruppo La Cucuma. La serata si chiuderà alle 21.30 con l’esibizione della band Folkappanka. Le iniziative collaterali al concerto saranne tutte plastic free.

Come raggiungere l’area del concerto

Come tutti i live di RisorgiMarche, anche il luogo del concerto di Marco Mengoni è raggiungibile solo dopo una lunga passeggiata a piedi. Per arrivare a Fontanelle sono tre i percorsi utilizzabili. Il primo (lungo circa 7,6 chilometri per 2 ore e 20 minuti di cammino) parte da Sarnano (MC), iniziando da un’area adibita a parcheggio nei pressi della zona industriale Morelli, lungo la strada che conduce alla frazione Pianelle inizialmente asfaltata per i primi due chilometri. Superata la deviazione per seguire verso la frazione Mazzanti, il percorso diventa una comoda carrareccia ombreggiata. Si continua fino ad incrociare prima l’itinerario che sale dalla frazione Taccarelli e poi, immettendosi nuovamente sulla strada asfaltata, con l’itinerario che sale da Casa Innamorati. Si continua sulla strada asfaltata fino a superare l’area picnic nei pressi della chiesetta Madonna della Pace per poi terminare, con gli ultimi 500 metri, su un percorso sterrato fino a giungere all’area concerto. Il secondo percorso (6,9 chilometri, 2 ore di percorrenza) da Amandola parte in prossimità della località Case Innamorati. Si cammina quasi interamente su strada asfaltata lasciando poi spazio, nell’ultimo tratto di quasi 500 metri, ad un percorso realizzato su prato e sterrato fino a giungere all’area concerto. Il percorso può essere effettuato con passeggini avendo cura di richiuderli per superare l’ultima parte. Il terzo percorso inizia dalla frazione Taccarelli, ad Amandola, da un’area adibita a parcheggio nei pressi di Villa Piane. La strada inizia asfaltata per il primo chilometro, fino all’incrocio con la Frazione Vidoni, poi continua con una carrareccia fino ad incrociarsi con l’itinerario che da destra sale da Sarnano, per immettersi nuovamente sulla strada asfaltata e unirsi all’itinerario che sale da Casa Innamorati (Amandola). Superata l’area picnic nei pressi della chiesetta Madonna della Pace si percorrono gli ultimi 500 metri su prato e sterrato fino a giungere all’area concerto.

La probabile scaletta

In scaletta dovrebbero esserci i brani che ripercorreranno la carriera della popstar nostrana, dai primi successi ai brani dell’ultimo disco, completamente riarrangiati da Mengoni per l’occasione. Quasi due ore di musica, da “L’Essenziale” a “Mohammed Ali”, da “In un giorno qualunque” alle sonorità latine di “Amalia”. Non dovrebbero esserci, invece, estratti dalla colonna sonora di “Il Re Leone”, che lo vede protagonista insieme ad Elisa. Di seguito la probabile setlist: