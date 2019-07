Marco Mengoni in concerto a Tarvisio: info e scaletta

Marco Mengoni continua i concerti estivi nelle splendide location del suo “Fuori Atlantico tour”. La prossima tappa in calendario è quella sui Laghi di Fusine a Tarvisio (Udine), in occasione del No Borders Music Festival. Il live si terrà nella giornata di domenica 28 luglio. Di seguito potete trovare tutte le info utili per arrivare preparati al concerto: orari, biglietti, come arrivare e le canzoni in scaletta.

Marco Mengoni al No Borders Music Festival: tutte le info sul concerto

Quest’estate, con il “Fuori Atlantico tour”, Marco Mengoni sta portando la sua musica in giro per l’Italia, in luoghi appositamente scelti per la loro bellezza: «È un viaggio che continua, con appuntamenti unici dove musica e natura diventano una cosa sola. Porteremo uno spettacolo che rispetti l’integrità di questi posti meravigliosi, sperando di esserne all’altezza». Tra le tappe in calendario vi è l’appuntamento al No Borders Music Festival, che giunge quest’anno alla sua 24ª edizione, continuando a valorizzare la bellezza del territorio e promuovendo la musica come forma culturale e mezzo di comunicazione in grado di oltrepassare qualsiasi tipo di confine. Il concerto di Marco Mengoni si terrà domenica 28 luglio sul Lago Superiore di Fusine, a Tarvisio (Udine). Per poter godere ancora di più della bellezza del panorama, lo show inizierà alle ore 14:00. I biglietti sono disponibili su circuito Ticketone e Ticketmaster, online e nei punti vendita autorizzati, al prezzo di 50 euro + diritti di prevendita (posto unico). Ricordiamo che è possibile acquistare un massimo di 4 biglietti per ciascun utente e che la disponibilità è molto limitata, per cui affrettatevi. In occasione del concerto è stato predisposto un servizio gratuito di bus navetta per raggiungere il Lago Superiore, andata e ritorno, con partenza dall’autostazione di Tarvisio (via Vittorio Veneto), da Tarvisio Boscoverde (Stazione FFSS), da Fusine e Planica (SLO). Potete trovare tutte le info sul servizio shuttle direttamente sul sito del No Borders Music Festival o rivolgendovi al Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano.

La possibile scaletta del concerto

Marco Mengoni sta presentando al pubblico le canzoni del suo nuovo album “Atlantico”, uscito il 30 novembre 2018 per Sony Music e certificato doppio disco di platino. Durante il concerto, quindi, sicuramente non mancheranno i singoli “Muhammad Ali”, “Hola”, “Voglio” e “Buona vita”, ma anche altri brani che compongono il disco come “Amalia”, “Mille lire” e “La ragione del mondo”. Ovviamente in scaletta ci sarà spazio anche per i precedenti grandi successi di Marco Mengoni, tra cui: “Esseri umani”, “Guerriero”, “L’essenziale”, “Parole in circolo”, “Ti ho voluto bene veramente”, “In un giorno qualunque” e “Dove si vola”. Di seguito, come linea guida, riportiamo la scaletta seguita durante i live nei palazzetti del suo “Atlantico tour”; le canzoni presentate nel corso della tournée estiva potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.