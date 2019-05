No Borders Music Festival 2019: annunciato Marco Mengoni

Il No Borders Music Festival ha dato il primo annuncio sul programma dell’estate 2019: si tratta di Marco Mengoni, che ha scelto di esibirsi nella splendida location dei Laghi di Fusine di Tarvisio (Udine) tra le tappe del suo “Fuori Atlantico” tour. L’appuntamento è per il 28 luglio alle ore 14:00; i biglietti per assistere allo show saranno in vendita a partire da lunedì 13 maggio.

No Borders Music Festival 2019: tutte le info

Nel 2019 il No Borders Music Festival taglia il traguardo della sua 24ª edizione, continuando a valorizzare la bellezza del territorio e promuovendo la musica come forma culturale e mezzo di comunicazione in grado di oltrepassare qualsiasi tipo di confine. La manifestazione ospita da anni artisti di fama internazionale (ricordiamo nelle precedenti edizioni Editors, Sigur Rós, Kasabian, Bruce Springsteen, Lenny Kravitz e tantissimi altri) oltre a eccellenze della musica italiana. Quest’anno il primo protagonista annunciato in line up è Marco Mengoni, attualmente impegnato nel tour di presentazione del suo nuovo album “Atlantico”. Il disco è uscito il 30 novembre 2018 per Sony Music, trovando subito un ottimo riscontro da parte del pubblico; attualmente è certificato doppio disco di platino. Marco Mengoni si esibirà nella splendida cornice dei Laghi di Fusine: l’appuntamento è per domenica 28 luglio alle ore 14:00. I biglietti per assistere al concerto saranno disponibili su circuito Ticketone e Ticketmaster, online e nei punti vendita autorizzati, a partire dalle ore 11:00 di lunedì 13 maggio. Il No Borders Music Festival è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo.

Marco Mengoni: il nuovo album e il tour

Marco Mengoni ha pubblicato “Atlantico”, il suo quinto album in studio, il 30 novembre 2018 per Sony Music. Dal disco (già certificato doppio platino) sono stati estratti diversi singoli: “Voglio” e “Buona vita”, pubblicati contemporaneamente lo scorso ottobre, “Hola (I Say)” in featuring con Tom Walker e l’ultimo uscito “Muhammad Ali”, in rotazione sulle frequenze radiofoniche dal 5 aprile 2019. Attualmente, Mengoni sta presentando le sue nuove canzoni al pubblico con una tournée nei palazzetti di tutta Italia, al termine della quale seguiranno cinque esclusive date estive: il “Fuori Atlantico” tour. «È un viaggio che continua, con cinque appuntamenti unici dove musica e natura diventano una cosa sola. Porteremo uno spettacolo che rispetti l’integrità di questi posti meravigliosi, sperando di esserne all’altezza», ha scritto sui social il cantante di Ronciglione. “Fuori Atlantico” sarà il tour estivo di Mengoni, cinque tappe attraverso la bellezza. Questo viaggio tra musica e natura prenderà il via il 14 luglio tra le 200.000 piante di bambù del Labirinto della Masone di Parma, per poi proseguire il 18 luglio al Teatro Andromeda in provincia di Agrigento, il 21 luglio sul Monte Cucco nell’ambito di Suoni Controvento, il 24 luglio tra le rocce della Cava di Montecretese (Verbania) e infine il 28 luglio sui Laghi di Fusine di Tarvisio (Udine) per il No Borders Music Festival. Dopo la grandezza dei concerti nei palazzetti, Marco Mengoni ha scelto di riprendere il contatto con la natura, selezionando location immerse nella bellezza della nostra terra.