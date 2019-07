Subsonica in concerto a San Severo: info e scaletta

Prossima tappa dei Subsonica, per il loro “8 tour estate 2019”, sarà l’Alibi Summer Fest di San Severo (Foggia). La band torinese si esibirà sul palco principale (Lunapalc) del festival nella serata di venerdì 26 luglio. Prima e dopo il loro concerto, avrete l’occasione si assistere ai live di tanti altri artisti, tra cui i Fast Animals and Slow Kids, gli Eugenio in via di gioia, gli Hooverphonic, Myss Keta, Leo Pari, Auroro Borealo e moltissimi altri. Di seguito trovate tutte le info utili per arrivare preparati al live pugliese: orari, biglietti e scaletta del concerto dei Subsonica.

Subsonica headliner di Alibi Summer Fest: orari, biglietti e tutte le info sulla prima giornata di festival

La seconda edizione di Alibi Summer Fest si terrà venerdì 26 e sabato 27 luglio 2019 presso l’area dell’ex Luna Park in Viale Castellana a San Severo (FG). La festa inizierà sin dal primo pomeriggio su due diversi palchi, per poi proseguire fino a tarda notte con ben 24 ore di musica live. I Subsonica saranno gli headliner della prima giornata (26 luglio) portando in scena lo spettacolo del loro “8 tour”. La band torinese condividerà il palco con tanti altri artisti, ecco gli orari ufficiali di tutti i concerti del day 1:

Lunapalc

ore 16:40 Eugenio in via di gioia

ore 20:10 Hooverphonic

ore 21:45 Subsonica

ore 00:45 Myss Keta

ore 01:50 Delaporte

Rollercoastage

ore 15:00 (local TBC)

ore 15:20 À Rebours

ore 15:40 Ale Valenzano

ore 16:10 Everest

ore 16:40 Giargo in arte

ore 17:40 Kutso

ore 19:00 Fast Animals and Slow Kids

ore 23:50 Auroro Borealo

ore 02:35 Leo Pari

ore 02:55 dj set

I biglietti per partecipare all’Alibi Summer Fest sono disponibili su circuito Ticketone e Do It Yourself, online e nei punti vendita autorizzati. Il biglietto per venerdì 26 luglio, giornata in cui suoneranno i Subsonica, è venduto al prezzo di 35 euro + diritti di prevendita, mentre il prezzo del day 2 – sabato 27 luglio è di 25 euro + d.p.. Disponibile anche l’abbonamento per l’accesso a entrambi i giorni di festival a 40 euro + d.p..

La possibile scaletta dei Subsonica

L’esibizione dei Subsonica all’Alibi Summer Fest sarà un concerto completo, così come tutti gli altri live del loro “8 tour estate 2019”. La storica band torinese sta presentando al pubblico il nuovo album “8”, pubblicato il 12 ottobre 2018. Nella scaletta del tour estivo, quindi, sono presenti diversi brani estratti da quest’ultimo disco tra cui “Bottiglie rotte”, “Punto critico”, “Jolly Roger” e altri. In scaletta ci sarà comunque ampio spazio per tutte le canzoni che ne hanno segnato la carriera dei Subsonica, con una particolare attenzione riservata alle tracce di “Microchip emozionale”, album che quest’anno compie 20 anni e che verrà festeggiato con quattro concerti-evento dedicati. Potrete ascoltare “Discolabirinto”, “Colpo di pistola”, “Il cielo su Torino”, “Liberi tutti”, “Strade”, ma anche altri indimenticabili brani di successo come “Nuvole rapide”, “Nuova ossessione”, “Abitudine” e “Incantevole”. Di seguito riportiamo la scaletta seguita dai Subsonica durante i precedenti concerti estivi dell’8 tour; le canzoni presentate al live di San Severo (FG) potrebbero subire variazioni in base alle scelte della band.