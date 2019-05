Subsonica: si aggiungono nuove date al tour estivo

Dopo aver presentato il loro nuovo album “8” nei palazzetti di tutta Italia, i Subsonica stanno per ripartire in tour con tante date estive. Agli appuntamenti già annunciati, si sono aggiunti tre ulteriori concerti: la band torinese si esibirà live ad Olbia il 21 luglio, ad Assisi (PG) il 23 luglio e a Guardiagrele (CH) il 13 agosto. Di seguito tutte le info utili per non perdere la tappa più vicina dell’8 tour.

"8 tour estate 2019": tutte le date

I Subsonica si sono ripresi la scena presentando sui palchi il loro ultimo album “8”, pubblicato il 12 ottobre 2018. Il ritorno live è partito lo scorso dicembre con le date del tour europeo “European reBoot 2018”, mentre a febbraio 2019 ha preso il via la tournée invernale nei palazzetti italiani. Con l’arrivo della bella stagione la band torinese suonerà in alcune delle location più suggestive del nostro Paese. Il loro “8 tour estate 2019” avrà inizio il 28 giugno sul palco del Rookazoo Music Festival di Verona, per poi proseguire con tantissime date all’aperto e nei festival estivi fino al mese di settembre. Agli appuntamenti già annunciati nelle scorse settimane, si sono aggiunti tre nuovi concerti. Il 21 luglio i Subsonica si esibiranno in Sardegna, al Molo Brin, in occasione dell’Olbia Tattoo Show (ingresso gratuito). Il 23 luglio lo spettacolo si terrà sul palco della Summer Lyric Arena di Assisi (PG); i biglietti per questa nuova data sono già disponibili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati, al prezzo di 18 euro + diritti di prevendita. Ultima novità è il live in programma il prossimo 13 agosto alla Notte Bianca di Guardiagrele (CH), in Largo Garibaldi; i biglietti saranno disponibili su circuito Ticketone dalle ore 12:00 di mercoledì 22 maggio al prezzo di 21,75 euro + diritti di prevendita. Di seguito trovate il calendario completo dell’8 tour estate:

28 giugno Verona, Rookazoo - Bastioni Via Città di Nimes

29 giugno Legnano (MI), Rugby Sound - Isola del Castello

5 luglio Padova, Sherwood Festival - Parcheggio Nord Stadio Euganeo

9 luglio Bologna, Bologna Sonic Park - Arena Parco Nord

11 luglio Nichelino (TO), Stupinigi Sonic Park - Palazzina di Caccia di Stupinigi

12 luglio Tortona (AL), Arena Derthona - Piazza Allende

17 luglio Roma, Rock in Roma - Ippodromo Capannelle

18 luglio Napoli, Noisy Naples Fest - Arena Flegrea

21 luglio Olbia, Olbia Tattoo Show – Molo Brin

23 luglio Assisi (PG), Universo Assisi – Lyric Summer Arena

26 luglio San Severo (FG), Alibi Summer Fest - Piazzale Palazzetto Falcone e Borsellino

28 luglio Taormina (ME), Teatro Antico

2 agosto Castellano (TN), Stif Sound Festival - Parco delle Leggende

8 agosto Terracina (LT), Anxur Festival – Arena il Molo

9 agosto San Benedetto del Tronto (AP), Porto

10 agosto Loano (SV), Piazza Italia

13 agosto Guardiagrele (CH), Notte Bianca – Largo Garibaldi

14 Melpignano (LE), Largo Ex Convento degli Agostiniani

23 agosto Brescia, Onda D’Urto Festival

2 settembre Prato, Piazza Duomo

6 settembre Mondovì (CN), Wake Festival - Mondovicino Arena

"8": il nuovo album dei Subsonica

Dopo aver dato spazio ai rispettivi progetti solisti, i Subsonica sono tornati a far cantare e ballare il pubblico con “8”, album pubblicato lo scorso 12 ottobre 2018, a quattro anni di distanza dall’ultimo lavoro in studio “Una nave in una foresta”. Dal disco sono stati estratti diversi singoli: “Bottiglie rotte”, “Punto critico”, “Respirare” e “L’incubo” in featuring con Willie Peyote. Durante il tour estivo 2019, la band torinese porterà in scena le nuove canzoni contenute in “8”, ma sicuramente non mancheranno in scaletta anche i grandi successi che ne hanno segnato la lunga carriera.