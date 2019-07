Muse in concerto a Roma: info e scaletta

Dopo i due show milanesi, manca davvero poco all’ultima tappa italiana del “Simulation Theory World Tour” dei Muse. La band britannica, capitanata da Matthew Bellamy, è attesa dai tantissimi fan allo Stadio Olimpico di Roma il prossimo 20 luglio. Di seguito potete trovare tutte le info utili per arrivare preparati al concerto: gli orari, i prezzi e le modalità d’acquisto dei biglietti e la possibile scaletta che i Muse seguiranno durante il live show.

Muse allo Stadio Olimpico di Roma: tutte le info sul concerto

Dopo l’incredibile successo del live del 2013, da cui è stato realizzato anche il film concerto Muse – Live at Rome Olympic Stadium diretto da Matt Askem, i Muse torneranno a suonare allo Stadio Olimpico di Roma. L’appuntamento è per sabato 20 luglio 2019; l’inizio dello show della band britannica è fissato per le ore 21:00, ma per questa data romana sono previsti anche due importanti opening act: il progetto solista di Nic Cester, frontman della rock band australiana Jet, e i Mini Mansions, trio californiano composto da Michael Shuman (bassista dei Queens Of The Stone Age), Zack Dawes e Tyler Parkford (rispettivamente bassista e tastierista in tour dei The Last Shadow Puppets). Per restare aggiornati sugli orari ufficiali di apertura delle porte e d’inizio dei concerti consigliamo di consultare tempestivamente il sito dell’organizzazione (Live Nation Italia). I biglietti per assistere allo show romano dei Muse sono attualmente ancora disponibili su circuito Ticketone e Ticketmaster, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi variano in base al settore selezionato e sono i seguenti (diritti di prevendita esclusi): curva nord e sud numerata a 42,00 euro, distinti nord-ovest e sud-ovest numerati a 55,00 euro, prato a 70,00 euro, tribuna Monte Mario centrale numerata a 85,00 euro. Esauriti entrambi i VIP Package. Ricordiamo che è possibile acquistare un massimo di 8 biglietti per ciascun utente e che ogni biglietto acquistato include una copia standard fisica o digitale, a scelta, dell'album “Simulation Theory” (per la copia fisica eventuali spese di imballaggio e spedizione sono a carico dell’acquirente).

La possibile scaletta del concerto

Durante il concerto allo Stadio Olimpico di Roma, i Muse presenteranno al pubblico le canzoni del nuovo album “Simulation Theory”, uscito per Warner Bros il 9 novembre 2018. Ovviamente nello show non mancheranno i loro più grandi successi, tra cui l’indimenticabile “Plug In Baby”, “Time Is Running Out”, “Hysteria”, “Starlight” e tanti altri. Come linea guida, di seguito riportiamo la scaletta seguita durante le due tappe milanesi del “Simulation Theory World Tour”; le canzoni presentate durante il concerto di Roma potrebbero variare in base alle scelte della band.

Algorithm Pressure Psycho Break It To Me Uprising Propaganda Plug In Baby Pray (High Valyrian) – canzone di Matthew Bellamy contenuta in “For The Throne” The Dark Side Supermassive Black Hole Thought Contagion Interlude Hysteria The 2nd Law: Unsustainable Dig Down Undisclosed Desires Madness Mercy Time Is Running Out Houston Jam Take A Bow Prelude Starlight

Encore: