I Muse in concerto a Roma e Milano: le anticipazioni sulla scaletta del tour 2019

I Muse stanno per tornare in concerto in Italia: ecco le anticipazioni sulla scaletta del “Simulation Theory World Tour”

Manco poco all’arrivo in Italia dei Muse, attualmente impegnati nelle tappe europee del loro “Simulation Theory World Tour”. Nel 2019 la band capitanata da Matthew Bellamy si esibirà nel nostro Paese per tre date: il 12 e il 13 luglio allo Stadio San Siro di Milano e il 20 luglio allo Stadio Olimpico di Roma. Durante i concerti verranno presentate le canzoni del nuovo album “Simulation Theory”, uscito per Warner Bros il 9 novembre 2018. Ovviamente nei live non mancheranno i loro più grandi successi; ecco le anticipazioni sulla scaletta del tour e tutte le info sulle date italiane.

Muse a Milano e Roma: info e biglietti dei concerti

A inizio 2019 i Muse hanno dato il via al “Simulation Theory World Tour”. La tournée è iniziata negli Stati Uniti d’America, per poi arrivare in Europa a partire dallo scorso maggio. La band britannica si esibirà in Italia per tre concerti negli stadi: gli appuntamenti da segnare in calendario sono il 12 e 13 luglio allo Stadio San Siro di Milano e il 20 luglio allo Stadio Olimpico di Roma. I biglietti per assistere ai live italiani sono acquistabili su circuito Ticketone e Ticketmaster, online e nei punti vendita autorizzati. Attualmente i prezzi per i posti ancora disponibili partono da 37 euro + diritti di prevendita (ed eventuali commissioni di servizio aggiuntive), e variano in base al settore e alla location selezionata. Disponibili anche due diverse tipologie di VIP Package, “Simulation Theory Enhanced Experience” e “Premium Ticket Bundle”, a partire da 209,03 euro + diritti di prevendita. Ricordiamo che è possibile acquistare un massimo di 8 biglietti per ciascun cliente e che la disponibilità di biglietti è limitata, consigliamo quindi di provvedere il prima possibile.

La possibile scaletta dei concerti

Durante il tour mondiale 2019 i Muse stanno presentando al pubblico le canzoni del loro nuovo album “Simulation Theory”, riservando comunque ampio spazio anche ai loro più grandi successi. Durante gli show europei, in scena non sono mancati i nuovi singoli “The Dark Side” e “Pressure”, ma nemmeno “vecchie” hit come “Plug In Baby”, “Starlight”, “Supermassive Black Hole”, “Time Is Running Out”, “Hysteria” e tante altre. Finora presente in scaletta anche “Pray (High Valyrian)”, canzone di Matt Bellamy contenuta in “For The Throne”, album di recente uscita che ha riunito brani di vari artisti ispirati alla celeberrima serie TV HBO “Il Trono di Spade”. Per arrivare preparati ai concerti italiani dei Muse, riportiamo la scaletta seguita durante le ultime tappe del “Simulation Theory World Tour”. Ovviamente, le canzoni presentate durante le date di Milano e Roma possono variare in base alle scelte della band.

Algorithm Pressure Psycho Break It To Me Uprising Propaganda Plug In Baby Pray (High Valyrian) – canzone di Matthew Bellamy contenuta in “For The Throne” The Dark Side Supermassive Black Hole Thought Contagion Interlude Hysteria The 2nd Law: Unsustainable Dig Down Undisclosed Desires Madness Mercy Time Is Running Out Houston Jam Take A Bow Prelude Starlight

Encore: