Game of Thrones: in arrivo l'album di inediti "For the Throne"

In arrivo “For the Throne”, un album di canzoni ispirate alla celeberrima serie fantasy Game of Thrones

Game of Thrones sta per tornare in onda su Sky Atlantic per l’ottava ed ultima stagione della chiacchieratissima serie TV. Gli intrighi e le guerre del Trono di Spade hanno coinvolto anche musicisti di fama internazionale: Matthew Bellamy dei Muse, Mumford & Sons, The National, The Weeknd, SZA sono solo alcuni degli artisti che hanno dato il loro contributo a “For the Throne”, un album di inediti interamente ispirato alla serie HBO.

“For the Throne”: l’album ispirato al Trono di Spade

La notizia è arrivata dall’HBO e dalla Columbia Records, etichetta per cui uscirà “For the Throne”: è questo il titolo del disco in arrivo, composto da contributi inediti ispirati a Game of Thrones. Al progetto hanno preso parte molti artisti: Matthew Bellamy (Muse), Mumford & Sons, The National, A$AP Rocky, Ellie Goulding, James Arthur, The Weeknd, The Lumineers, SZA, Lennon Stella, Travis Scott, lo scomparso Lil Peep, Maren Morris, Joey Bada$$, Rosalía feat. A.Chal, Ty Dolla $ign, Chloe X Halle, Jacob Banks e X Ambassadors. Nel trailer condiviso dalla Columbia Records sul proprio canale YouTube non è ancora stata svelata la tracklist ufficiale, ma la data di pubblicazione è fissata per il prossimo 26 aprile. Prima di “For the Throne”, erano già stati pubblicati due mixtape ispirati alla serie TV intitolati “Catch the Throne”, usciti rispettivamente nel 2014 e nel 2015. A questi volumi avevano partecipato, tra gli altri, Daddy Yankee, Snoop Dogg, Big Boi e Anthrax. Sempre per quanto riguarda i precedenti nel mondo della musica, anche i The National non sono nuovi all’universo del Trono di Spade: nel 2012 hanno registrato il brano “The Rains of Castamere” per il soundtrack della seconda stagione di Game of Thrones.

Game of Thrones 8: dove vedere l’ottava stagione

L’attesa è quasi finita: manca davvero poco al ritorno di Game of Thrones sui nostri schermi. L’ottava, e ultima, stagione sarà composta da sei episodi (i primi tre dureranno circa un’ora l’uno, mentre i restanti tre sfioreranno gli 80 minuti ciascuno). Il primo episodio andrà in onda su Sky Atlantic lunedì 15 aprile alle ore 03.00, in versione sottotitolata per garantire la contemporaneità con gli USA. La versione doppiata in italiano arriverà una settimana più tardi: bisognerà aspettare lunedì 22 aprile, in prima serata alle ore 21:15. L’appuntamento principale resta quindi su Sky Atlantic, ma sarà possibile vedere gli episodi dell’amatissima serie TV anche su Sky Go, su Sky On Demand e su NOW TV.

Com’è finita la settima stagione e cosa dobbiamo aspettarci

La corsa al Trono di Spade sta per giungere al finale con l’ottava e ultima stagione della serie. Facendo un piccolo recap, la settima stagione ha posto le basi per l’inizio di una battaglia ancora più grande. Mentre Cersei Lannister siede ancora sul Trono, Jon Snow e Daenerys Targaryen hanno deciso di unire le forze per combattere un nemico molto più pericoloso e potente: il Re della Notte. Il suo esercito di Estranei, grazie all’aiuto di un drago passato tra i non-morti, è riuscito a demolire la Barriera. L’ingresso ai Sette Regni è stato aperto, la vera guerra sta per iniziare.