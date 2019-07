Francesco De Gregori in concerto a Firenze: info e scaletta

Dopo il grande successo di “Off The Record”, serie di concerti in scena al Teatro Garbatella di Roma nel mese di marzo, Francesco De Gregori è ritornato in tour ma questa volta accompagnato da un’orchestra. Il cantautore ha deciso così di dividere il 2019 in due live ben precisi e completamente differenti. Se nel primo spettacolo tenuto a Roma, ha preferito dare spazio a brani meno classici e più ricercati, nel tour “De Gregori & Orchestra Greatest Hits Live” ha deciso di regalare versioni completamente riarrangiate, in un contesto sinfonico, dei suoi più grandi successi. Il debutto è avvenuto l’11 e 12 giugno alle Terme di Caracalla e in tutti gli spettacoli De Gregori sarà accompagnato sul palco dalla Gaga Symphony Orchestra, diretta da Simone Tonin e composta da quaranta elementi, compresi il quartetto degli Gnu Quartet, (Raffaele Rebaudengo alla viola, Francesca Rapetti al flauto, Roberto Izzo al violino e Stefano Cabrera al violoncello), la band che accompagna De Gregori ormai da lungo tempo (Guido Guglielminetti al basso, Carlo Gaudiello al pianoforte, Paolo Giovenchi alle chitarre, Alessandro Valle alla pedal steel guitar e al mandolino e Simone Talone alle percussioni) e le due coriste Vanda Rapisardi e Francesca La Colla. Ogni concerto sarà aperto da Tricarico.

La scaletta di De Gregori per il concerto di Firenze

Con “De Gregori & Orchestra Greatest Hits Live” l’artista sta attraversando l’Italia ed è atteso il 16 luglio a Firenze per poi proseguire a Fasano, Soverato e Palermo. Il tour avrà una doppia coda finale a settembre a Verona e Milano. Queste tutte le date in programma:

Martedì 16 luglio – Firenze, Piazza SS. Annunziata

Domenica 21 luglio – Fasano (BR), Piazza Ciaia

Martedì 23 luglio – Soverato (CZ), Summer Arena

Giovedì 25 luglio – Palermo, Teatro di Verdura

Venerdì 20 settembre – Verona, Arena

Lunedì 23 settembre – Milano, Teatro degli Arcimboldi

Per farsi un’idea di quali potrebbero essere i brani che sceglierà il cantautore per la serata di Firenze, ecco la scaletta eseguita il 12 giugno scorso alle Terme di Caracalla:

O Venezia che sei la più bella (solo orchestra) Generale Il cuoco di Salò La storia Pablo Due zingari La valigia dell’attore La leva calcistica della classe ‘68 Un guanto Sempre e per sempre Bufalo Bill Santa Lucia Alice La donna cannone Vai in Africa, Celestino! Pezzi di vetro Cardiologia L’abbigliamento di un fuochista Titanic Can’t Help Falling in Love (Elvis Presley cover) Buonanotte fiorellino Rimmel

Il Musart Festival di Firenze

Il concerto di Francesco De Gregori fa parte del Musart Festival che vede tra gli ospiti anche Jimmy Villotti in un concerto a ingresso libero in programma alle 18, nell’ex tipografia dell’Istituto Geografico Militare. Alle 18,30 nel Chiostro di Levante dell’Università degli Studi di Firenze (piazza Brunelleschi) “Tre giorni di pace, amore e musica”: il festival WOODSTOCK raccontato da Mario Lovergine, che vi partecipò, e dalle foto, in gran parte inedite, di Amalie R. Rothschild. Conducono Stefano Senardi e Marco Ferri (prenotazione obbligatoria sul sito musartfestival it). Sempre nel Chiostro di Levante, alle 20 e alle 21 proiezione dei docu-film “PAOLO CONTE – PARIS MILONGA” e “FRANCESCO GUCCINI RADICI” tratti dalla serie “33 Giri – Italian Masters”, in collaborazione con Sky Arte. Ingresso libero senza prenotazione. E ancora, dalle 10 alle 19 (e per gli spettatori di De Gregori dalle 20 alle 21) nella sala Bookshop dell’Istituto degli Innocenti, i grandi concerti fiorentini degli anni 2000/2009 rivivono nella mostra BECAUSE THE NIGHT, ingresso libero senza prenotazione).