Annalisa: fuori la versione acustica di "Avocado toast"

Con un post sui social, così come si usa fare oggi, Annalisa ha annunciato ai fan la pubblicazione di “Avocado toast acoustic version”, la versione chitarra e voce del suo fresco singolo estivo. Nel post, la copertina del singolo: identica a quella di “Avocado toast” ma con un avocado viola.

Avocado toast, versione chitarra e voce

Una gradita sorpresa per tutti i fan della cantante, che non si aspettavano una chicca dopo poco più di un mese dall’uscita del singolo “Avocado toast”. E, invece, venerdì 12 luglio Annalisa fa uscire la versione acustica del brano. La cantante ha anche voluto fare un doppio regalo ai suoi follower, pubblicando un breve video in cui canta “Avocado toast” accompagnata alla chitarra acustica da Raffaele Littorio. Annalisa e il chitarrista sono seduti su un muretto in un parco e accennano una breve strofa del brano. La reazione dei fan non si è fatta attendere e tra messaggi di complimenti e di entusiasmo, qualcuno ha anche chiesto di realizzare un video ufficiale di “Avocado toast acoustic version”. Non sappiamo se Annalisa vorrà soddisfare la richiesta, ma intanto si gode il successo.

Il nuovo album di Annalisa

Il singolo “Avocado toast” (nella doppia versione) anticipa l’uscita del nuovo album di inediti di Annalisa, il settimo in studio per la cantante ligure. Non ci sono ancora molti indizi sul prossimo disco, che dovrebbe arrivare in autunno. L’ultimo album di Annalisa, “Bye bye”, risale al gennaio 2018, ed è stato prodotto da Michele Canova Iorfida. Dal disco sono stati estratti i singoli “Direzione la vita”, “Bye bye”, “Un domani”, in duetto con Mr. Rain e “Il mondo prima di te”, con cui la cantante ha partecipato al Festival di Sanremo, classificandosi terza.

Nel corso della sua carriera, Annalisa ha ottenuto numerosi riconoscimenti, facendosi notare sin dalla sua prima apparizione al talent Amici. Tra i premi vinti, un MTV Europe Music Award, un Wind Music Awards, un Premio Lunezia, due Premio Videoclip Italiano, due Velvet Awards e un premio Mia Martini 2014. Inoltre, la cantante è stata proclamata vincitrice della sesta edizione dell'International Song Contest: The Global Sound 2013 e della trentaduesima edizione dell'OGAE Second Chance 2018 in rappresentanza dell'Italia.

I mille volti di Annalisa

Annalisa Scarrone (questo il nome completo dell’artista) non è solo un’interprete dalla voce limpida e pulita, ma è anche autrice di molti dei suoi brani e ha scritto anche per alcuni colleghi. La cantante figura tra gli autori del brano “Every Seconds I'm Away” cantata da Tony Hadley, ex voce e leader degli Spandau Ballet. Tra le tante collaborazioni come autrice, non si può non citare “L’ultimo latin lover”, canzone contenuta nell’ultimo album di inediti di Gianna Nannini, “Amore gigante”.

In più, Annalisa si è messa alla prova anche come attrice, recitando nella commedia “Babbo Natale non viene dal Nord” diretta da Maurizio Casagrande.

Oltre al canto e alla recitazione, Annalisa si è cimentata spesso anche come conduttrice di programmi televisivi, non necessariamente a carattere musicale. Prima di dedicarsi totalmente alla musica, la cantautrice si è laureata in Fisica presso l’Università di Torino.