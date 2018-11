Annalisa ha vinto il Best Italian Act agli MTV EMA 2018

Ieri sera, 4 novembre, è stata la notte degli MTV EMA 2018, dove quest’anno hanno trionfato le donne: il Best Italian Act è stato vinto da Annalisa, mentre Camila Cabello si è portata a casa ben quattro premi. Questa edizione degli MTV Europe Music Awards è andata in scena a Bilbao, la cerimonia è stata presentata da Hailee Steinfeld tra le esibizioni di celebri artisti del momento e le premiazioni dei vincitori per ogni categoria in gara.

L’Italia agli MTV EMA 2018: il successo di Annalisa

Come ogni anno, le premiazioni degli MTV Europe Music Awards danno anche uno sguardo mirato ai migliori artisti del panorama musicale contemporaneo per ciascuna nazione europea. Per quanto riguarda l’Italia, quest’anno gli artisti in nomination agli EMA erano Annalisa, Calcutta, Ghali, Liberato e Shade. La cantante ha battuto i suoi colleghi aggiudicandosi il Best Italian Act 2018, ad annunciare la sua vittoria è stato Ermal Meta (che ha vinto lo stesso premio lo scorso anno). «Quanto sono felice? Grazie davvero a tutti, significa tantissimo», queste le parole con cui Annalisa ha ringraziato i suoi fan sui social. Negli ultimi anni il Best Italian Act è stato portato a casa anche da Benji & Fede (2016), da Marco Mengoni per ben tre volte (nel 2015, anno in cui ha vinto anche il Best European Act, 2013 e 2010), da Alessandra Amoroso (2014), Emis Killa (2012), Modà (2011). Il vincitore è decretato sulla base delle votazioni ricevute sul sito ufficiale della manifestazione.

Tutti i vincitori degli MTV EMA 2018

L’edizione 2018 degli MTV Europe Music Awards è stata ospitata dalla Bizkaia Arena (Bilbao Exhibition Centre) di Bilbao, in Spagna. A presentare la cerimonia quest’anno è stata Hailee Steinfeld. I cantanti in gara con più nomination sono stati Camila Cabello (nominata in sei categorie), Ariana Grande e Post Malone (nominati entrambi per cinque differenti premi). Camila Cabello è stata la cantante più premiata degli EMA 2018 vincendo ben quattro awards, tra cui due dei premi più ambiti della manifestazione: è lei la Best Artist e Best US Act, e grazie alla sua “Havana” (featuring Young Thug) si è aggiudicata anche i premi come Best Song e Best Video. Quest’anno sono state premiate molte artiste donne: a Janet Jackson il premio per la carriera Global Icon, Cardi B come Best New, Dua Lipa ha vinto il Best Pop Award e Nicki Minaj il Best Hip-Hop e il Best Look. Per chi si fosse perso lo show in diretta, le repliche andranno in onda su MTV (canale 130 di Sky) per tutta la settimana, a partire da questa sera (5 novembre, ore 22:50). Di seguito la lista dei vincitori di questi MTV EMA 2018, ecco chi si è aggiudicato i premi più importanti:

Best Italian Act: Annalisa

Best Artist: Camila Cabello

Best Song: Camila Cabello - “Havana” feat. Young Thug

Best Video: Camila Cabello - “Havana” feat. Young Thug

Best New: Cardi B

Best Pop: Dua Lipa

Best Hip-Hop: Nicki Minaj

Best Rock: 5 Seconds of Summer

Best Alternative: Panic! At The Disco

Best Electronic: Marshmello

Best Live: Shawn Mendes

Best Push: Grace VanderWaal

Best World Stage: Alessia Cara, MTV Spotlight – Hyperplay, Singapore 2018

Best Look: Nicki Minaj

Biggest Fans: BTS

Global Icon: Janet Jackson