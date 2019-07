Umbria Jazz 2019, il programma del festival: da Thom Yorke a Paolo Conte

Come ormai da tradizione, Perugia è pronta ad ospitare l’Umbria Jazz. L’edizione 2019 è composta da trecento eventi in dieci giorni sparsi su dodici location. La 46esima edizione del Festival inizierà il 12 luglio e si concluderà il 21 dello stesso mese con tantissimi concerti gratuiti sparsi per l’acropoli. Saranno invece una trentina quelli a pagamento, che si svolgeranno all’Arena Santa Giuliana e al Teatro Morlacchi, ma anche alla Galleria nazionale dell’Umbria, alla Sala Raffaello dell’Hotel Brufani e all’Audituorium di San Francesco al Prato. I prezzi vanno da 15 euro a un massimo di 77. Tra gli artisti che parteciperanno a questa edizione ci sono Max Gazzè, Alex Britti, Diana Krall, Paolo Conte, George Benson, Chick Corea, King Crimson, Thom Yorke e Lauryn Hill.

Il programma dell'Umbria Jazz 2019

Questi i concerti in programma e i prezzi per ogni spettacolo:

Arena Santa Giuliana

12 luglio

Robben Ford Band/Gazzè, Britti, Katchè, Boltro - 50 euro platea/28 euro gradinata

13 luglio

The Alla Harris Band/Diana Krall - 77 euro platea I settore/50 euro platea II settore/28 euro gradinata

14 luglio

Paolo Conte - 77 euro platea I settore/50 euro platea II settore/28 euro gradinata

15 luglio

Michel Camilo/George Benson - 66 euro platea I settore/45 euro platea II settore/28 euro gradinata

16 luglio

Chick Corea/Richard Bona - 66 euro platea I settore/45 euro platea II settore/28 euro gradinata

17 luglio

Nik West/Nick Mason - 77 euro platea I settore/50 euro platea II settore/28 euro gradinata

18 luglio

King Crimson - 69 euro platea I settore/46 euro platea II settore/28 euro gradinata

19 luglio

Snarky Puppy/Kamasi Washinton - 66 euro platea I settore/45 euro platea II settore/28 euro gradinata

20 luglio

Thom Yorke - 57,50 euro posto unico

21 luglio

Christian McBride/Ms. Lauryn Hill - 77 euro platea I settore/50 euro platea II settore/28 euro gradinata

Teatro Morlacchi

13 luglio ore 17 - 25 euro platea/15 euro loggione

13 luglio round midnight -15 euro

14/15/16/17/18/19/20/21 luglio ore 17 - 15 euro

14/15/16/17/18/19/20 luglio ore 22.30 roundmidnight - 25 euro platea/15 euro loggione

Galleria nazionale dell’Umbria

tutti i giorni ore 12 e ore 15.30 -16 euro

Sala Raffaello – Hotel Brufani

tutti i giorni - 20 euro

Auditorium San Francesco al Prato

19 luglio - 20 euro

I biglietti in prevendita per i concerti di Umbria jazz 2019 si possono trovare nei vari punti venditi distribuiti sul territorio nazionale, su Boxol per gli eventi previsti all’Arena Santa Giuliana, al Teatro Morlacchi, alla Galleria Nazionale dell’Umbria e all’Hotel Brufani mentre su TicketOne quelli per gli eventi del main stage di Umbria Jazz.

Gli spettacoli di Gazzè/Britti, Paolo Conte e Thom Yorke

Tra i concerti più attesi c’è sicuramente quello di Paolo Conte previsto per il 14 luglio e accolto con entusiasmo dagli organizzatori, stupidi dall’ennesimo record del cantautore. Grandi aspettative anche da King Crimson, Nick Mason e George Benson. Sono già stati venduti circa 35 mila biglietti con la possibilità di permettere a Umbria jazz 2019 un risultato straordinario per vendite, presenze e incassi. In particolari gli spettacoli all’Arena Santa Giuliana hanno raggiunto quota 26 mila biglietti venduti. Per Conte sono oltre 4.500 i tagliandi staccati, non risultano più posti a disposizione e anche i King Crimson veleggiano oltre i 4.500. Thom Yorke si attesta sui 4.000. Si parte il 12 luglio con Max Gazzé e Alex Britti con lo spettacolo “In missione per conto di Dio”. I due cantautori già si erano ritrovati sullo stesso palco nel 2017 per due concerti unici alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. L’evento era nato come un tributo alle loro radici comuni che affondano nel blues; negli anni Novanta Alex e Max si erano ritrovati a suonare insieme nei fumosi locali blues di tutta Europa. Con loro ci sarà anche il batterista francese Manu Katché che nel suo curriculum vanta lunghe collaborazioni con Peter Gabriel, Sting, Pink Floyd, Joe Satriani, Dire Straits e tra gli italiani Pino Daniele e Stefano Bollani.