Thom Yorke, il nuovo album è "Anima": la tracklist

Dopo giorni passati a disseminare indizi con strambi annunci – pubblicità con rimandi al mondo dei sogni, Thom Yorke ha finalmente fatto luce sull’uscita del suo nuovo album solista. Il disco si intitolerà “Anima” e verrà pubblicato il 27 giugno 2019 in formato digitale, mentre per l’arrivo dei supporti fisici (CD e vinile) si dovrà attendere il 19 luglio. Ecco tutto quel che già sappiamo su “Anima”.

“Anima”: tutto sul nuovo album di Thom Yorke

"Hai perso i tuoi sogni? Non disperare. Qui ad Anima abbiamo costruito una Camera dei Sogni. Chiama il numero verde e troveremo i tuoi sogni per te. 800-14-13-31", queste le parole riportate sugli annunci pubblicitari disseminati negli scorsi giorni a Milano, Londra e sul quotidiano texano Dallas Observer. Thom Yorke ha creato un po’ di suspense con questo invito alla ricerca dei sogni perduti, prima di dare l’annuncio ufficiale: il suo nuovo album solista si intitola “Anima” e sarà disponibile in digitale dal prossimo 27 giugno e su supporto fisico dal 19 luglio. A lanciare il disco sarà un cortometraggio per la regia di Paul Thomas Anderson, già collaboratore dei Radiohead per vari video e progetti legati alle colonne sonore dei suoi film. Il corto, in cui sono stati inseriti tre brani di “Anima”, verrà trasmesso in anteprima il 26 giugno in alcuni cinema IMAX selezionati e il 27 giugno su Netflix. L’album è stato prodotto da Nigel Godrich e conterrà 9 tracce più una bonus track, “Ladies & Gentlemen, Thank You For Coming”, inclusa solamente nell’edizione in vinile. “Anima” sarà disponibile in vari formati fisici: CD, doppio vinile nero, doppio vinile arancione limited edition, doppio vinile deluxe arancione 180g heavyweight più un libro di 40 pagine contenente i testi e i disegni a matita di Stanley Donwood e Dr Tchock. Il nuovo album di Thom Yorke arriva a quasi cinque anni di distanza dal precedente progetto solista “Tomorrow’s Modern Boxes”, mentre lo scorso anno è uscita la colonna sonora scritta dal frontman dei Radiohead per “Suspiria”, film di Luca Guadagnino. Ecco la tracklist completa di “Anima”:

Traffic Last I Heard (... He Was Circling The Drain) Twist Dawn Chorus I Am A Very Rude Person Not The News The Axe Impossible Knots Runwayaway

Bonus track (edizione in vinile)

Ladies & Gentlemen, Thank You For Coming

Thom Yorke in tour: tutte le date italiane

Thom Yorke è attualmente impegnato in una tournée solista che farà tappa anche in Italia per cinque concerti. Gli appuntamenti da segnare in calendario sono: il 16 luglio a Barolo (CN) in occasione di Collisioni Festival, il 17 luglio a Codroipo (UD) per Villa Manin Estate, il 18 luglio al Ferrara Sotto Le Stelle in Piazza Castello, il 20 luglio all’Arena Santa Giuliana di Perugia per Umbria Jazz 19 e il 21 luglio all’Auditorium Parco della Musica – Cavea per il Roma Summer Fest. I biglietti per assistere ai live italiani di Thom Yorke sono disponibili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi partono da 46 euro (diritti di prevendita inclusi, più eventuali commissioni di sevizio aggiuntive) e variano in base alla venue selezionata.