Thom Yorke in concerto in Italia: quanto costano i biglietti

Thom Yorke sarà in Italia nel corso dell’estate 2019 per una serie di concerti con il tour “Tomorrow’s Modern Boxes”. Si tratta di 5 appuntamenti imperdibili per i fan del leader dei Radiohead, che si esibirà a Barolo (CN), Codroipo (UD), Ferrara, Perugia e Roma in occasione di festival ed importanti eventi musicali. I biglietti potranno essere acquistati a partire dalle ore 10:00 di venerdì 25 gennaio su Ticketone, Ticketmaster e in tutti in tutti i punti vendita autorizzati.

Le date dei concerti

Il tour italiano di Thom Yorke inizierà il 16 luglio a Barolo (CN) in occasione del Collisioni Festival, che si terrà in piazza Colberti, per poi fermarsi il 17 luglio nella prestigiosa Villa Manin a Codroipo, in provincia di Udine, per la manifestazione Villa Manin Estate. Il 18 luglio il leader dei Radiohead sarà a Ferrara, in Piazza Castello, per l’evento Ferrara Sotto le Stelle e il 20 luglio a Perugia per l’edizione 2019 dell’Umbria Jazz. La tournée si chiuderà il 21 luglio a Roma, in occasione del Roma Summer Fest presso l’Auditorium Parco della Musica. Durante questi appuntamenti live, l’artista si esibirà con i brani tratti dai suoi album da solista, cioè “The Eraser” (2006), Atoms For Peace's Amok (2013) e “Tomorrow’s Modern Boxes” (2014) da cui prende il nome il tour.

Martedì 16 luglio, Barolo (CN), Piazza Colbert, Collisioni Festival

Mercoledì 17 luglio, Codroipo (UD), Villa Manin, Villa Manin Estate

Giovedì 18 luglio, Ferrara, Piazza Castello, Ferrara Sotto le Stelle

Sabato 20 luglio, Perugia, Arena Santa Giuliana, Umbria Jazz

Domenica luglio, Roma, Auditorium Parco della Musica, Roma Summer Fest

I prezzi dei biglietti per i concerti di Thom Yorke

I biglietti per tutte le date del tour estivo di Thom Yorke in Italia saranno disponibili dalle ore 10:00 di venerdì 25 gennaio su Ticketone, Ticketmaster e in tutti i punti vendita autorizzati. Per conoscere in anticipo i prezzi dei biglietti, è possibile tuttavia consultare le pagine ufficiali degli eventi e dei festival a cui parteciperà il frontman dei Radiohead, dove sono già presenti cifre e maggiori informazioni. Ad esempio, il costo di un biglietto per assistere al concerto di Thom Yorke a Roma può andare dai 55 ai 70 euro, cifra che varia in base al posto scelto e a cui vanno aggiunti i diritti di prevendita. A Perugia, a Codroipo (UD) e a Ferrara il prezzo del biglietto è unico ed è di 50 euro più i diritti di prevendita. Anche a Barolo (CN) il costo è unico, ma di 40 euro più i diritti di prevendita.

