Tiziano Ferro continua ad aggiungere tasselli al nuovo album “Accetto miracoli”, in uscita il prossimo 22 novembre. Il cantautore tiene costantemente aggiornati i fan attraverso le pagine social con post, video, storie e dirette in cui comunica novità e aggiornamenti su album e tour. In una delle ultime dirette Facebook Tiziano ha parlato anche del suo secondo singolo. Impegnato nel mix dell'album in inglese e spagnolo, il cantautore si è soffermato sulla canzone "In mezzo a questo inverno", precisando però che non si tratterà del secondo singolo in arrivo. Queste le parole di Tiziano Ferro: «Proprio adesso stiamo registrando le voci di uno dei singoli, "In mezzo a questo inverno" ma non sto dicendo che sarà questo il prossimo singolo, in realtà non posso ancora rivelarvi quale sarà il secondo singolo»

In mezzo a questo inverno

Non sarà quindi "In mezzo a questo inverno" il secondo estratto dal nuovo album di Tiziano Ferro, come inizialmente si era immaginato. Cresce quindi l'attesa per sapere quale brano verrà scelto dopo "Buona (cattiva) sorte". Come per le altre canzoni che compongono la tracklist dell’album, anche per questa "In mezzo a questo inverno", il cantautore di Latina ha anticipato ai fan una strofa del testo. Queste le parole svelate: «Minimizzo tanto non mi senti / Sempre secondo, il primo dei perdenti». Con alcuni post sui social Tiziano Ferro ha reso noti i titoli e una frase per ogni brano contenuto nel nuovo disco. “In mezzo a questo inverno” vede tra gli autori lo stesso Ferro con Fabio De Martino e Francesco Gramegna per quanto riguarda il testo e Fabio De Martino, Massimiliano Pelan e sempre Tiziano Ferro per le musiche.

Accetto miracoli

“Accetto miracoli” è il settimo album in studio di Tiziano Ferro e arriva a distanza di tre anni dall’ultimo “Il mestiere della vita”. Il nuovo disco uscirà il 22 novembre 2019 per Virgin Records (Universal Music Italia) e sarà composto da 12 brani. Lo stesso giorno della pubblicazione dell’album, Tiziano Ferro incontrerà a Milano gli iscritti al suo fanclub che potranno così ascoltare con lui il disco. Questa la tracklist completa di “Accetto miracoli”:

Accetto miracoli Vai ad amarti Amici per errore Seconda pelle Balla per me In mezzo a questo inverno Come farebbe un uomo Un uomo pop Il destino di chi visse per amare Casa a Natale Le tre parole sono due Buona (Cattiva) Sorte

TZN 2020

Intanto, proseguono i preparativi per “TZN 2020”, il tour negli stadi che seguirà alla pubblicazione dell’album e con cui Tiziano Ferro festeggerà i suoi primi 40 anni. Anche se manca ancora un anno, già dalle prime ore dell’apertura delle prevendite, i biglietti sono andati a ruba. Basti pensare che nelle prime 24 ore sono stati letteralmente polverizzati oltre 75mila ticket. Segno che il pubblico del cantautore di Latina non vede l’ora di poterlo riascoltare dal vivo. Tiziano Ferro ha chiesto, sempre attraverso i social, quali canzoni i fan vorrebbero ascoltare durante i live, segno che sta mettendo già a punto anche la scaletta. Finora sono state già confermate molte date ma, visto il largo anticipo e le autorizzazioni necessarie per ottenere la disponibilità degli stadi, non è escluso che il calendario possa arricchirsi ulteriormente. Questi gli show finora confermati: