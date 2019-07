Notte della Taranta, gli ospiti sono Elisa e Gué Pequeno

È uno degli eventi dell’estate. La Notte della Taranta è ormai diventato un vero e proprio festival che abbraccia tutto il Salento nel cuore del mese di agosto. Per l’edizione numero 22, che culminerà nel concertone finale di sabato 24 agosto a Melpignano che avrà come ospiti di spicco Elisa e Gué Pequeno. I due, come da tradizione, interagiranno con l’Orchestra Popolare diretta da Fabio Mastrangelo per uno spettacolo che avrà le coreografie di Davide Bombana. La Notte della Taranta (che ora punta a diventare Patrimonio dell’umanità Unesco) si svolgerà dal 3 al 24 agosto nel Salento e sono attesi 350 mila visitatori; 14 le regioni italiane rappresentate, 100 ore di live show, 400 musicisti coinvolti, 53 concerti, cinema, teatro, danza, percorsi di gusto e mostre per raccontare la vivacità artistica e culturale che esalta l'identità dei territori e l'immagine autentica del nostro Paese. Tre gli incontri speciali previsti: con Vittorio Sgarbi (il 5 agosto a Nardò), Eugenio Finardi (il 20 agosto a Martignano) e Giovanna Marini (l’11 agosto a Zollino). Le città coinvolte, oltre a Melpignano, sono Galatone, Nardò, Sogliano Cavour, Ugento, Acaya, Cursi, Calimera, Zollino, Cutrofiano, Alessano, Lecce, Torrepaduli, Carpignano Salentino, Galatina, Castrignano de Greci, Soleto, Martignano, Sternatia, Martano.

Elisa si prepara al nuovo tour

Per Elisa quella di Melpignano sarà l’unica esibizione dell’estate 2019. La cantante friulana sta infatti rifiatando dopo aver registrato ben 50 sold out nei teatri di tutta Italia ed è alle prese con il lancio del suo ep in inglese “Secret Diaries”. Il “Diari aperti live Tour” riprenderà il prossimo autunno nei palasport, partendo il 25 novembre dal Pala Alpitour di Torino, per poi fare tappa nei palazzetti di Milano, Bologna, Firenze e Roma. I biglietti sono già in vendita sul circuito Ticketone. Ricordiamo che sarà possibile acquistare un massimo di quattro biglietti per ciascun cliente. Ecco le prime date annunciate per il “Diari aperti live” tour nei palasport di Elisa:

Lunedì 25 novembre – Torino, Pala Alpitour

Mercoledì 27 novembre – Milano, Mediolanum Forum

Lunedì 9 dicembre – Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

Giovedì 12 dicembre – Firenze, Nelson Mandela Forum

Martedì 17 dicembre – Roma, Palazzo dello Sport

Gué Pequeno: il tour estivo nei club

L’estate di Gué Pequeno, fresco di uscita di un nuovo ep, sarà invece ricca di impegni. Il suo tour farà tappa in tutta Italia da giugno a settembre. Chi desideri acquistare i biglietti può rivolgersi a Thaurus, il sito dell’organizzatore degli eventi. Di seguito, il calendario completo del summer tour di Gué: