Home Festival 2019: tutti i cantanti sul palco a Venezia

Tutto pronto per l’Home Festival 2019 a Venezia: di seguito, l’elenco completo degli artisti che saliranno sul palco, divisi per giornate

È uno dei festival più attesi dell’estate: stiamo parlando dell’Home Festival, l’evento musicale internazionale che avrà luogo al parco San Giuliano di Mestre dal 12 al 14 luglio 2019. Un “magnete globale” con una lineup di artisti da gustare dl vivo almeno una volta nella vita.

Home Festival 2019: gli artisti sul palco

Home Festival 2019 è il festival della musica italiana e internazionale che sta facendo parlare tutti. Reso possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Venezia, Vela e Home Entertainment (la stessa che ha organizzato l’Home a Treviso per i 9 anni precedenti), l’evento promette grande musica e un clima da rivoluzione culturale che porta una ventata di freschezza ai classici festival italiani. Di seguito, l’elenco completo degli artisti che saliranno sul palcoscenico, suddivisi per giornate. L’elenco non segue nessun ordine di apparizione sul palco ma segue l’ordine proposto dal sito ufficiale dell’evento.

12 luglio 2019 (Giorno 1):

Aphex Twin

Editors

Jon Hopkins

Rival Sons

The Vaccines

Alborosie

Moodymann

Canova

MellowMood

Spiller

Furio e gli Ska-J

Masamasa

The LaFontaines

Moz

The Ramona Flowers

Angelica

Bartolini

Liede

Sunday Morning

Machweo

Andrea Van Cleef

Diego DeadMan Potron

13 luglio 2019 (Giorno 2):

Paul Kalkbrenner

LP

Pusha T

Modeselektor

Gazzelle

Adam Beyer

Brina Knauss

Tedua

Franco 126

Noyz Narcos

Ensi

Speranza

Ruth Anne

Legno

Dola

Terso

Cara Calma

Elasi

Chili Giaguaro

Verano

Helly

14 luglio 2019 (Giorno 3):

Bloc Party

Mura Masa

Young Thug

Guè Pequeno

Boomdabash

Anastasio

Elettra Lamborghini

Sick Luke

Side Baby

Ackeejuice Rockers

Priestess

Venerus

Husky Loops

Megha

Edo Ferragamo

Fadi

Vettori

Eugenia Post Meridiem

Twee

Jesse The Faccio

Phill Reynolds

Holograph

TiES

Home Festival 2019: info biglietti

I biglietti per l’evento Home Festival 2019 sono disponibili sui circuiti di prevendita online TicketMaster, TicketOne, Do It Yourself, e sul sito ufficiale del festival. Chi desiderasse partecipare a una singola giornata può acquistare un biglietto singolo al prezzo di 50 euro più diritti di prevendita, mentre chi fosse desideroso di sperimentare il festival nella sua totalità può acquistare il pass per i 3 giorni al prezzo conveniente di 120 euro più diritti di prevendita. I Festival della musica non sarebbero la stessa cosa se non ci fosse la possibilità di pernottare in tenda: l’Home Festival offre una vasta area di campeggio a un prezzo di 15 euro per giornata: chi possiede il pass 3 giorni, previa prenotazione, può usufruire del campeggio senza pagare la quota giornaliera.