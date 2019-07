Salmo, una nuova data a Parma

Non si chiuderà a Palermo l’8 settembre il “Playlist Summer Tour” di Salmo, ma tre giorni dopo in quel di Parma. È stata infatti annunciata una nuova data per il rapper sardo, che salirà sul palco della Cittadella l’11 settembre. Biglietti in vendita da lunedì 8 luglio sul circuito Ticketone, due le fasce di prezzo: Posto unico in piedi (34,50 euro) e Tribuna numerata (40 euro). Intanto, dopo il debutto estivo dell’8 giugno presso il Core Festival di Treviso, Salmo continua a incendiare la stagione calda con una serie di date in giro per l’Italia: il prossimo concerto in programma è quello di martedì 9 luglio al Summer Music di Piazza della Loggia a Brescia. Di seguito, l’elenco completo degli eventi annunciati fino a questo momento:

Martedì 9 luglio – Brescia– Brescia Summer Music – Piazza della Loggia

Venerdì 12 luglio – Roma – Rock in Roma – Ippodromo delle Capannelle

Domenica 14 luglio – Molfetta (BA) – Banchina San Domenico

Venerdì 19 luglio – Lucca – Lucca Summer Festival – Piazza Napoleone

Sabato 20 luglio – Genova - Goa Boa Festival – Arena del Mare

Venerdì 26 luglio – Napoli – Noisy Naples Fest – Arena Flegrea

Domenica 28 luglio – Cattolica (RN) – Arena della Regina

Sabato 3 agosto – Soverato (CZ) – Summer Arena

Martedì 6 agosto – Pescara – Zoo Music Fest – Porto Turistico

Venerdì 9 agosto – Santa Cesarea Terme (LE) – Arena Pyrex

Lunedì 12 agosto – Lignano Sabbiadoro (UD) – Beach Arena

Sabato 17 agosto – Arbatax (NU) – Red Valley Festival

Venerdì 30 agosto – Prato – Settembre Prato è spettacolo – Piazza Duomo

Venerdì 6 settembre – Catania – Estate Catanese - Villa Bellini

Domenica 8 settembre – Palermo – Velodromo

Mercoledì 11 settembre – Parma, Parco della Cittadella

E “Machete Mixtape 4” vola

Nel frattempo, il fresco nuovo volume della saga “Machete Mixtape”, tirato fuori da Salmo lo scorso 5 luglio, è esploso fragorosamente nelle classifiche di Spotify, con ben 9 canzoni nella Top 200 mondiale del più popolare servizio di musica in streaming, raccogliendo oltre 13 milioni di stream in 24 ore. Un primato per un album italiano che Salmo toglie a… sé stesso: il record precedente apparteneva infatti al rapper stesso, che con “Playlist” aveva raccolto 10 milioni di stream nelle prime 24 ore di pubblicazione. Si tratta del nuovo progetto discografico della crew di Salmo. Il rapper sardo divide la scena con tanti artisti e amici così come ormai da anni. “Machete Mixtape 4” è composto da 18 brani e arriva a cinque anni di distanza dal numero 3. Tra gli ospiti presenti anche Ghali, Gemitaiz e Fabri Fibra.

Il festival “Parma Cittàdella Musica”

Il concerto di Salmo aprirà una cinque giorni spettacolare al Parco della Cittadella di Parma, dove andrà in scena la rassegna “Parma Cittàdella Musica” (no, non è un refuso, ma un gioco di parole con il nome del parco). Dopo il live del rapper sardo fissato per mercoledì 11 settembre, il calendario degli eventi prosegue la sera seguente, giovedì 12 settembre, con il concerto di Antonello Venditti, che prosegue la sua lunghissima cavalcata per i quarant’anni del suo album “Sotto il segno dei pesci”. A chiusura del festival il musical “Notre Dame de Paris”, che sarà proposto in tre repliche 19, 20 e 21 settembre.