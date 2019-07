Toto in concerto al Marostica Summer Festival: info e scaletta

Parte da Marostica la tripletta italiana dei Toto. La band torna in Italia dopo un anno e mezzo partendo dal Summer Festival nella cittadina del Vicentino portando sul palco il "40 Trips Around The Sun Tour", ciclo di concerti per celebrare i quarant’anni di carriera. Il concerto è in programma mercoledì 3 luglio in Piazza Castello e di biglietti non ne sono rimasti ancora molti: la Tribuna numerata è sold out, restano ancora posti in piedi (46 euro) e nelle Pit Area ai piedi del palco (57,50 euro). Ad aprire il concerto gli ZFG, la band dei figli d’arte Trev Lukather (figlio di Steve, cantante dei Toto) e Sam Porcaro (figlio di Mike, bassista della leggendaria band americana) e che comprende anche il batterista Josh Devine (One Direction) e il cantante Jules Galli. Il quartetto aprirà tutti e tre i concerti italiani dei Toto, che dopo Marostica saranno a Roma (giovedì 4 luglio) e Lucca (venerdì 5 luglio). Un vero e proprio incontro generazionale. Il Marostica Summer Festival, invece, dopo l’apertura con il gruppo americano proseguirà con un cartellone di altissimo livello:

Mercoledì 3 luglio – Toto

Sabato 6 luglio – Limone Arrogante

Lunedì 8 luglio – Franz Ferdinand

Mercoledì 10 luglio – Francesco De Gregori (con orchestra)

Venerdì 12 luglio – Giorgia

Sabato 13 luglio – Don Backy, Roberto Apo Ambrosi e Fuggiaschi

Mercoledì 17 luglio – Bohemian Rhapsody-Live tribute Queen

Giovedì 18 luglio – Antonello Venditti

Sabato 20 luglio – 90 Wonderland

Una leggenda della musica

Pochi gruppi, nella storia della musica, hanno lasciato individualmente o collettivamente un’impronta più vasta nella cultura popolare dei membri dei Toto. Singolarmente, i membri della band, possono essere ascoltati in 5000 album che rappresentano globalmente una vendita totale di mezzo miliardo di copie. Tra tutti questi dischi, Naras (National Academy of Recording Arts and Sciences) ha premiato le performance con oltre 200 nomination ai Grammy Awards. Con oltre quaranta anni passati insieme e migliaia di collaborazioni con altri artisti (tra cui l’album con il maggior numero di vendite di tutti i tempi: “Thriller” di Michael Jackson) i Toto rappresentano ancora una delle band di maggior successo di vendita nel mondo sia a livello di tour che di album. Le vendite in tutto il mondo hanno superato i 40 milioni di copie. Ormai sono da considerarsi come pop culture e sono una delle poche band degli anni Settanta che hanno resistito ai cambi di moda e stili con una carriera che gode di una fan base mondiale che attraversa le generazioni. Recentemente le cover dei Weezer delle hits dei Toto “Rosanna” e “Africa” (che grazie ad una installazione risuonerà per l’eternità nel deserto della Namibia) hanno attirato una fortissima attenzione dei media e raccolto circa 20 milioni di streams on line. L'iniziativa ha anche fatto scattare un ritorno di ascoltatori dei brani originali che solo su Spotify hanno totalizzato centinaia di milioni di streams. I Toto hanno restituito il favore ai Weezer registrando la loro versione di “Hash Pipe”.

La probabile scaletta

Trattandosi del tour che celebra i quarant’anni di carriera del gruppo, anche il concerto di Marostica dovrebbe vedere i Toto eseguire tutti i grandi successi della loro carriera, ma anche qualche piccola chicca. Di seguito la scaletta eseguita nel live al Tollwood Sommervestival di Monaco di Baviera martedì 2 luglio: