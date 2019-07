Marostica Summer Festival 2019: programma e cantanti

Nove concerti di artisti italiani e internazionali dal 3 al 20 luglio affolleranno la famosa Piazza degli Scacchi per il Marostica Summer Festival 2019. La cittadina veneta si prepara ad ospitare leggende della musica internazionale come i Toto, che apriranno il 3 luglio la manifestazione, e grandi cantautori italiani come Francesco De Gregori e Antonello Venditti. Piazza Castello (conosciuta anche come Piazza degli Scacchi) è stata trasformata in una grande area concerti, pronta ad ospitare fino a 4200 persone con posti a sedere e fino a 7000 persone con posto in piedi.

Marostica Summer Festival 2019, apertura con i Toto

Saranno i Toto ad inaugurare i concerti del Marostica Summer Festival, che festeggiano con tre date nel nostro Paese il quarantennale della pubblicazione del loro primo disco. Una carriera suggellata anche dalla pubblicazione di un album, “40 Trips Around the Sun”, e da un tour che sta portando la band statunitense a suonare in lungo e in largo per il pianeta. Dopo il concerto a Marostica, i Toto sono attesi giovedì 4 luglio all’Auditorium Parco della Musica della capitale per Rock in Roma e venerdì 5 luglio al Lucca Summer Festival. Sono rimasti ancora pochi biglietti disponibili per le tre date, per cui è consigliabile affrettarsi se non volete perdere uno dei concerti più leggendari dell’estate.

Marostica Summer Festival 2019, gli altri cantanti in programma

I Toto non saranno gli unici artisti internazionali a calcare il palco allestito in Piazza Castello, ma l’8 luglio sarà la volta anche degli scozzesi Franz Ferdinand. La band, diventata un’icona dell’indie pop, è attualmente in tour per accompagnare l’uscita dell’ultimo album “Always Ascending”, uscito il 9 febbraio 2018. Dopo l’omonimo album di debutto del 2004, i Franz Ferdinand sono diventati uno dei gruppi alternativi di maggior successo, arrivando a vendere oltre 7 milioni di dischi in tutto il mondo.

Per quanto riguarda i cantanti di casa nostra, i nomi in programma al Marostica Summer Festival non sono da meno: il Principe Francesco De Gregori presenta per la prima volta i suoi più grandi successi in un contesto sinfonico, grazie alla partecipazione di quaranta elementi e dello Gnu Quartet. Giorgia, grande protagonista della musica italiana, porta a Marostica una data del suo “Pop Heart Summer Nights” tour. E Antonello Venditti, altra icona della musica d’autore italiana, sarà sul palco della cittadina veneta il 18 luglio per festeggiare i 40 anni del suo storico album “Sotto il segno dei pesci”.

Marostica Summer Festival 2019, il programma completo

Nel programma del Marostica Summer Festival anche uno spettacolo musicale, “Bohemian Rhapsody”, prodotto dalla Compagnia del Villaggio e basato sulle canzoni dei Queen. Inoltre, anche alcune serate ad ingresso gratuito come la notte tutta da ballare di “Limone arrogante”, Don Backy con il cantautore marosticense Roberto Apo Ambrosi e la serata dedicata agli anni Novanta. Questo il programma completo: