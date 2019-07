Giorgia, Il Volo e De Gregori in concerto al Festival di Nervi a Genova

Un singolare mix di musica, prosa e danza quello che propone il Festival Internazionale di Nervi, che dal 2 al 20 luglio illuminerà Genova con spettacoli di grandissimo spessore. Ad aprire il ricco cartellone, martedì 2 luglio, sarà Giorgia, che ha scelto i Parchi di Nervi per la tappa d’apertura delle “Pop Heart Summer Nights”, il tour estivo che affianca l’uscita del suo ultimo disco “Pop Heart”. Giorgia sarà accompagnata da una band d’eccezione, composta da musicisti italiani ed internazionali: Sonny Thompson al basso, Mylious Johnson alla batteria, Jacopo Carlini al pianoforte, Fabio Visocchi alle tastiere e Anna Greta Giannotti alla chitarra. Nel coro Diana Winter e Andrea Faustini. Ad arricchire lo show anche un dj-set a cura del batterista Mylious Johnson. Ma il live della cantante romana rappresenta solo l’inizio, perché nei giorni seguenti arriverà nel sobborgo genovese una serie di artisti di fama internazionale che va da Carmen Consoli a De Gregori, da The Tokio Ballet a Il Volo passando per Neri Marcorè, Gino Paoli, Caetano Veloso, Emir Kusturica e molti altri.

Il calendario completo del festival

Dodici eventi in diciannove giorni, più di uno ogni due giorni. Il Festival Internazionale di Nervi andrà avanti a ritmo serrato per tutto il mese di luglio, andando ad intercettare un po’ tutte le fasce di pubblico. I biglietti per gli spettacoli del Festival di Nervi sono in vendita sul circuito Ticketone, nei punti vendita fisici, nel circuito Vivaticket e HappyTicket e nelle biglietterie del Teatro Nazionale di Genova – Teatro della Corte piazza Borgo Pila 42 (Corte Lambruschini) e Teatro Gustavo Modena (piazza Modena 3, Genova Sampierdarena). Tutti i giorni degli spettacoli dalle 18 in poi, salvo esaurimento posti, sarà possibile acquistare direttamente nelle biglietteria nei Parchi i biglietti di tutti gli appuntamenti del Festival. Questo il calendario completo degli spettacoli, tutti in programma nella speciale area allestita all’interno dei Parchi di Nervi e tutti con inizio previsto alle ore 21:

Martedì 2 luglio – Giorgia

Mercoledì 3 luglio – Carmen Consoli (con l’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova)

Giovedì 4 luglio – Alessandro Preziosi

Domenica 7 luglio – The Tokyo Ballet

Lunedì 8 luglio – Francesco De Gregori

Martedì 9 luglio – Il Volo

Venerdì 12 luglio – Les Ballets Trocadero de Monte Carlo

Sabato 13 luglio – Neri Marcorè & Gnu Quartet

Martedì 16 luglio – Caetano Veloso

Mercoledì 17 luglio – Emir Kusturica

Giovedì 18 luglio – Gino Paoli

Sabato 20 luglio – Sergei Polunin in Sacré

Mobilità e parcheggi a Nervi nei giorni del festival

Diverse le modifiche approntate al traffico nei dintorni dell’area dei concerti per tutto il periodo del festival. In primis, è stata istituita una zona a traffico limitato in via Oberdan (tratto tra incrocio viale Franchini e piazza Pittaluga) e via Marco Sala (tutto il tratto) dalle ore 18 alle 1 solo nei giorni della manifestazione. Quindi, un doppio senso di marcia in viale Franchini (tra l’incrocio con via Campostano e piazza Pittaluga) esclusivamente dalle ore 18 alle 1 dei giorni della manifestazione. Dal 2 al 20 luglio ininterrottamente, invece, è invertito il senso di marcia in via Sant’Ilario. Per posteggiare, si consigliano i parcheggi “Le Streghe” in via Somma (a pagamento) o quello della stazione Quinto (gratuito). In viale delle Palme sono stati creati 115 posti gratuiti per le moto, mentre per i disabili ci sono posti riservati in via Capolungo 3, davanti alla Galleria d’Arte Moderna.