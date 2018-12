Giorgia, il nuovo album "Pop heart" è disco d'oro

“Pop Heart” di Giorgia ha conquistato ufficialmente il disco d’oro per le oltre 25 mila copie vendute. L’album di cover della cantante è stato anticipato dalla reinterpretazione del brano di Jovanotti “Le tasche piene di sassi”. Uscito nel 2011, è stato scelto come primo singolo tratto dall’album. Ora in rotazione radiofonica c’è “Una storia importante”, brano di Eros Ramazzotti del 1985. In una recente intervista a Sky Tg24, Giorgia ha raccontato com’è nata la scelta della tracklist di “Pop Heart”: «Ho ragionato da ascoltatrice e non da cantante. Ho messo in fila grandi successi internazionali e nazionali che hanno scaldato il cuore di molte generazioni. Ho fatto tutto da sola perché sono tutti brani che mi sono sempre piaciuti sia da ascoltare che da cantare per questo motivo non potevo delegare. Ho dato peso alle parole, ai testi delle canzoni che ho scelto di reinterpretare».

Il progetto "Pop Heart" di Giorgia

Con la collaborazione di Michele Canova, Giorgia è riuscita a dare una nuova veste a brani che fanno parte della storia della musica italiana ed internazionale. La copertina dell’album è un cuore perché secondo Giorgia «le canzoni sono strade che portano al cuore, passando dalla mente. L’idea del disco di cover circolava da un po', la mia casa discografica me lo chiedeva da anni, sapendo che vengo da lì e che ancora oggi nei concerti mi permetto di citare pezzi non miei». Nella cover del disco c’è la scritta Vol.1 che lascia intendere la possibilità che questa non sia un’operazione estemporanea. Durante la presentazione, Giorgia ha ammesso la possibilità di un secondo disco ma che sarà il pubblico a decidere. Ecco la tracklist dell’album “Pop Heart”:

Le tasche piene di sassi (Jovanotti) Una storia importante – feat. Eros Ramazzotti (Eros Ramazzotti) Lei Verrà (Mango) Gli ostacoli del cuore – feat Elisa (Elisa e Luciano Ligabue) Dune Mosse (Zucchero e Miles) Il conforto – feat Tiziano Ferro (Tiziano Ferro e Carmen Consoli) Sweet Dreams (Are Made of This) (Eurythmics) L’ultimo bacio (Carmen Consoli) I Will Always Love You (Whitney Houston) I Feel Love (Donna Summer) Anima (Pino Daniele) Open Your Heart (Madonna) L’essenziale (Marco Mengoni) Vivere una favola (Vasco Rossi) Stay – feat Ainé (Rihanna ft. Mikky Ekko)

Il tour di "Pop Heart" in programma da aprile

Il successo dell’album ha spinto Giorgia a presentare le cover da lei interpretate insieme ai successi del suo repertorio in tour. Il 5 aprile da Ancona è prevista la data zero al Pala Prometeo. Sono undici le date in programma tra aprile e maggio e i biglietti sono disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di mercoledì 7 novembre, online su TicketOne e via call center mentre nei punti vendita autorizzati di tutta la penisola sono arrivati da sabato 10 novembre. Questo il calendario dei concerti di Giorgia in tour nel 2019 con l’album “Pop Heart”: