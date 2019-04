Il Volo, nuove date per il tour italiano ed europeo

Giappone, Italia, Europa. Sarà una stagione calda non solo meteorologicamente quella che attende Il Volo nei mesi a venire. Si arricchisce ulteriormente, infatti, il già fitto calendario del tour del trio, che ha ufficializzato due nuovi concerti: domenica 16 giugno alla Cava del Sole di Matera e domenica 21 luglio al Teatro della Verdura di Palermo. I biglietti per le due date sono in vendita sul circuito TicketOne dalle ore 16 di mercoledì 24 aprile, dopo una pre-sale riservata agli iscritti al fan club ufficiale. Un periodo di pieno fermento per il terzetto, che con l’ultimo album “Musica” ha confermato ulteriormente il suo successo mondiale: il disco è entrato nella la Top 10 di iTunes degli album più venduti in ben quattordici Paesi, da Malta al Brasile, dalla Finlandia all’Israele.

“Il Volo Musica Tour”, tra Italia ed Europa dell’Est

“Il Volo Musica Tour” sarà aperto quindi proprio dalla data di Matera, ma vedrà il trio girare l’Italia per circa un mese e mezzo, tra giugno e luglio, chiudendosi poi a settembre con il suggestivo concerto all’Arena di Verona. A parte le ultime date annunciate, per le altre i biglietti sono già in vendita da tempo: i prezzi partono da 35 euro. Prima di sbarcare a Verona, però, Il Volo valicherà i nostri confini per girare l’Europa. Questo il calendario completo dei concerti in programma durante l’estate:

Domenica 16 giugno – Matera, Cava del Sole

Sabato 22 giugno – Palmanova (UD), Piazza Grande

Mercoledì 26 giugno – Roma, Auditorium Parco della Musica

Martedì 9 luglio – Genova, Parchi di Nervi

Giovedì 11 luglio – Montignoso (MS), Arena della Versilia

Sabato 13 luglio – Locarno, Piazza Grande

Domenica 14 luglio – Merano (BZ), Ippodromo

Martedì 16 luglio – Cattolica (RN), Arena della Regina

Venerdì 19 luglio – Attard, Malta Fairs And Conventions Centre

Domenica 21 luglio – Palermo, Teatro della Verdura

Martedì 23 luglio – Taormina, Teatro Antico

Sabato 27 luglio – Barletta, Fossato del Castello

Domenica 28 luglio – Lecce, Piazza Duomo

Martedì 30 luglio – Chieti, Anfiteatro La Civitella

Giovedì 1 agosto – Dubrovnik, Open Air

Mercoledì 11 settembre – San Pietroburgo, Ice Palace

Giovedì 12 settembre – Mosca, Palazzo del Cremlino

Sabato 14 settembre – Gliwice, Arena Gliwice

Lunedì 16 settembre – Varna, Palace of Varna

Mercoledì 18 settembre – Sofia, Arena Armeec

Venerdì 20 settembre – Kaunas, Zalgirio Arena

Martedì 24 settembre – Verona, Arena

Venerdì 27 settembre – Kiev, Palazzo d’Ucraina

Domenica 29 settembre – Budapest, Papp Laszlo Sportarena

Ma prima l’Estremo Oriente

Che siano apprezzatissimi all’estero non è certo una novità, al punto che oltre due terzi dei loro album sono venduti fuori dai confini italiani. Ma non è certo cosa da tutti i giorni per degli artisti del nostro Paese esibirsi in un vero mini tour in Giappone. L’impresa riuscirà a Il Volo, che dopo il terzo posto di Sanremo, tornerà a maggio nel paese del Sol Levante dove già si erano esibiti due anni fa. Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto hanno in programma cinque date, che sono le seguenti: