Slipknot in concerto al Bologna Sonic Park: info e scaletta

Grande attesa a Bologna per l’arrivo degli Slipknot. Il gruppo sarà tra i protagonisti del Bologna Sonic Park, festival che riapre nuovamente l’Arena Parco Nord alla musica. Dopo cinque anni, sarà il progetto “green”, che mette al bando la plastica monouso e lancia un nuovo modo, sostenibile e consapevole, di ascoltare e vivere la musica, apre la stagione estiva in città. Per gli Slipknot sarà l’unica data italiana dopo tre anni di assenza dal nostro Paese. La metal band ha da poco iniziato il suo tour in Europa e prima della loro esibizione ci saranno i live tra gli altri anche di Amon Amarth, Testament, Lacuna Coil e Corrosion Of Conformity.

Il programma del Bologna Sonic Park

Il Bologna Sonic Park animerà la storica arena Joe Strummer – Parco Nord di Bologna dal 27 giugno al 19 luglio. Tantissimi gli artisti in line-up, sia internazionali che italiani. Nei prossimi giorni saliranno oltre agli Slipknot anche Salmo, J-Ax + Articolo 31, Skunk Anansie, Weezer, Greta Van Fleet, Subsonica, Afterhours, Bring Me The Horizon e i migliori nomi della scena indipendente per le due giornate di Indimenticabile Festival. Di seguito potete trovare il programma completo, con le tutte le info sui biglietti dei rispettivi show (acquistabili in prevendita su circuito Ticketone, online o nei punti vendita autorizzati, o in cassa il giorno dell’evento). I prezzi riportati sono quelli attualmente segnalati sul sito Ticketone:

27 giugno 2019 Slipknot: prato 1 a 85 euro + diritti di prevendita, prato 2 a 65 euro + d.p.

28 giugno 2019 Salmo: posto unico a 30 euro + diritti di prevendita

29 giugno 2019 J-Ax + Articolo 31: posto unico a 30 euro + diritti di prevendita

5 luglio 2019 Skunk Anansie: posto unico a 35 euro + diritti di prevendita

7 luglio 2019 Weezer: posto unico a 40 euro + diritti di prevendita

9 luglio 2019 Subsonica: posto unico a 25 euro + diritti di prevendita

10 luglio 2019 Greta Van Fleet: posto unico a 40 euro + diritti di prevendita

12 luglio 2019 Indimentabile Festival - Day 1 con Gazzelle, Ex-Otago, Eugenio in via di gioia, Postino, Le Larve, Cecco e Cipo: posto unico a 28 euro + diritti di prevendita (abbonamento due giorni di festival in vendita a 41 euro + diritti di prevendita)

13 luglio 2019 Indimentabile Festival - Day 2 con Gemitaiz, Coma Cose, Ghemon, Masamasa, Ketama126, Puertonico: posto unico a 26 euro + diritti di prevendita (abbonamento due giorni di festival in vendita a 41 euro + diritti di prevendita)

18 luglio 2019 Afterhours: posto unico a 25 euro + diritti di prevendita

19 luglio 2019 Bring Me The Horizon: posto unico a 40 euro + diritti di prevendita

La scaletta degli Slipknot

Gli Slipknot sono impegnati nel loro tour in Europa partito il 7 giugno da Hyvinkää e si concluderà il 5 luglio a Lisbona. Nella città portoghese è previsto un doppio spettacolo per chiudere la parentesi europea di un grande tour di successo e che anticipa l’uscita del nuovo album previsto ad agosto. Durante le prime tappe del live, la band ha inserito in scaletta alcuni grandi classici e ovviamente nuovi brani tratti dal progetto discografico in arrivo e che si chiamerà "We Are Not Your Kind":

Ecco la scaletta prevista per il concerto di Bologna:

(515) (registrata) People = Shit (sic) Get This Unsainted Disasterpiece Before I Forget The Heretic Anthem Psychosocial The Devil in I Prosthetics Vermilion Custer Sulfur The Negative One All Out Life Duality

BIS #1