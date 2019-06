Dimartino: il nuovo singolo "Ci diamo un bacio" con La Rappresentante di Lista

In occasione del Pride Month, Dimartino ha pubblicato “Ci diamo un bacio”, suo nuovo singolo realizzato in featuring con La Rappresentante di Lista (Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina). Grazie a questa collaborazione il brano, contenuto in “Afrodite” (ultimo album del cantautore siciliano) nella sua versione originale, indossa ora una nuova veste. “Ci diamo un bacio” è un brano pop incalzante, inno all’amore e alle diversità sessuali. La versione inedita del singolo è disponibile all’ascolto, su tutte le piattaforme digitali, da martedì 25 giugno.

“Afrodite” e le curiosità su “Ci diamo un bacio”

Si intitola “Afrodite” l’ultimo album di Dimartino, uscito lo scorso 25 gennaio 2019 per 42 Records (in collaborazione con Picicca). Il disco è stato prodotto da Matteo Cantaluppi (già collaboratore di Thegiornalisti e Canova) e ha segnato il ritorno del cantautore siciliano a quattro anni di distanza dal precedente lavoro in studio “Un paese ci vuole”, escludendo l’omaggio al repertorio di Chavela Vargas nel 2017 con “Un mondo raro”. Il mondo musicale di “Afrodite” è stato anticipato dai singoli “Cuoreintero”, “Feste comandate” e “Giorni buoni”, seguiti dal nuovo brano condiviso il 25 giugno: “Ci diamo un bacio”, nella versione in collaborazione con La rappresentante di Lista. Pubblicata in occasione del Pride Month, quest’ultima canzone racconta un amore che travalica qualsiasi barriera di genere, ed è così che un bacio può diventare un gesto rivoluzionario, al di là di ogni pregiudizio, una scintilla “prima di farsi male”. Nel testo, tra vari riferimenti alla città di Palermo persa “nel vento dei Tropici”, c’è anche la citazione di un film culto per i diritti LGBT come “Mery per sempre” (“E tu che non sai se partire o restare / Sarai Mery per sempre / Afrodite venduta nel tempio per niente”). E poi una serie di immagini che raccontano il rapporto controverso di amore e odio tra gli uomini, le stragi di mafia (“uno sputo di sangue sporcarti le Adidas”) e l’accoglienza (“siamo fatti tutti di luce stellare e ci bagnamo nello stesso mare”). Ecco che un bacio, nella sua semplicità, diventa un atto catartico, di liberazione e accettazione. La collaborazione con Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina de La Rappresentante di Lista ha reso “Ci diamo un bacio” ancora più ricca e forte nel suo potere comunicativo.

L’Afrodite tour 2019 di Dimartino: tutte le date estive

Lo scorso 26 maggio Dimartino è partito per il tour estivo 2019, che lo vedrà protagonista sui palchi outdoor dei festival di tutta Italia fino al mese di settembre, accompagnato dalla sua band. La tournée è a supporto del suo ultimo disco “Afrodite”, pubblicato il 25 gennaio 2019 per 42 Records / Picicca. Tra le prossime tappe in programma, il cantautore si esibirà in concerto a Sulzano (BS), Rimini, Corigliano D’Otranto (LE), Reggio Calabria, Acquaviva (SI) e Palermo. Di seguito il calendario delle date estive in arrivo per “Afrodite tour”: