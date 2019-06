Ligabue in concerto a Pescara: info e scaletta

Terza tappa per lo “Start Tour 2019” di Ligabue, che sbarca venerdì 21 giugno (ore 21) allo stadio Adriatico di Pescara. A differenza delle precedenti date, nelle quali la risposta del pubblico era stata abbastanza tiepida sul fronte dei biglietti venduti, in quella abruzzese la prevendita è andata decisamente meglio fino ad ora: non c’è ancora il sold out, ma non ci sono più tagliandi nei vari settori sugli spalti dello stadio, ne restano solo per il prato (prezzo di 57,50 euro). Proprio la polemica sulle prevendite a rilento ha infuocato l’inizio del tour del rocker di Correggio, che ha ammesso di aspettarsi qualcosa in più. «Il tour è cominciato e se da un lato è vero che in alcuni stadi, a questo giro, l’affluenza di pubblico è inferiore alle previsioni dell’agenzia, dall’altro è anche vero che l’altra sera a Bari è stato meraviglioso ritrovarvi con tutta quella energia e passione e bellezza che solo voi sapete sprigionare – ha scritto il cantante qualche giorno fa sulla sua pagina Facebook – ne avevo bisogno visto che da un anno e mezzo non vi avevo davanti. E ora, dopo la paura di non poter più cantare del 2017, è fantastico sentire la mia voce a pieno regime anche se (fortunatamente) sommersa dalle vostre. La produzione (e quindi lo spettacolo) che stiamo portando in giro è una delle nostre migliori di sempre (e non verrà ridotta in nessuna situazione), la band è in formissima e il cantante c’ha più voglia che mai». Sul palco con Ligabue ci saranno l'inseparabile Federico Poggipollini (quest'anno i due festeggiano 25 anni di collaborazione) e Max Cottafavi alle chitarre, Luciano Luisi alle tastiere, Davide Pezzin al basso e la new entry del gruppo, Ivano “Tuono” Zanotti alla batteria, già entrato nei cuori dei fan.

Lo “Start Tour 2019”

Quello di Messina sarà il secondo dei nove concerti che vedranno Ligabue protagonista nei grandi stadi italiani per circa un mese. Queste le date dello “Start Tour 2019” ancora in programma:

21 giugno, Pescara - Stadio Adriatico

25 giugno, Firenze - Stadio Artemio Franchi

28 giugno, Milano - Stadio San Siro

2 luglio, Torino - Stadio Olimpico

6 luglio, Bologna - Stadio Dall’Ara

9 luglio, Padova – Stadio Euganeo

12 luglio, Roma – Stadio Olimpico

La probabile scaletta

Il concerto di Bari che ha aperto la nuova tournée del rocker di Correggio è stato preceduto, lo scorso 8 giugno, dalla data zero a Reggio Emilia, dove “Liga” ha provato lo show che porterà in giro per gli stadi di tutta Italia. L’ossatura sarà sempre la stessa, ma con novità volta per volta, come ha spiegato lo stesso Ligabue: «I medley cambieranno ogni sera, ma è anche la più semplice da modificare, visto che sono solo – ha spiegato nei giorni scorsi l’artista emiliano – poi ci saranno alcuni cambiamenti abbastanza risibili, una canzone a cui ne alterno un’altra per poter suonare più pezzi di Start nel lungo termine». Qui di seguito, invece, la setlist del live di Messina del 17 giugno, che ha visto alcune piccole novità rispetto a quella reggiana tra vecchi successi ed estratti dall’ultimo album “Start”: