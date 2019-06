Alvaro Soler in concerto a Frosinone: info e scaletta

È passato poco più di un mese dall’ultima volta in Italia per Alvaro Soler. Era il 9 maggio e il prodigio spagnolo si esibiva sul palco del Mediolanum Forum di Milano. Stavolta la prua del suo “Mar de colores European tour 2019” è invece virata verso sud: sarà lo stadio Benito Stirpe di Frosinone ad ospitarlo giovedì 20 giugno. Biglietti ancora disponibili sul circuito Ticketone: i prezzi vanno dai 34 euro del prato, passano per i 40 euro della tribuna superiore numerata e arrivano fino ai 50 euro di tribuna centrale e laterale. Il concerto del cantante spagnolo è il primo del cartellone del Sounds BeSt Festival, prima edizione di una kermesse che ha come base lo stadio Stirpe e che ha visto, martedì 18 giugno, sul palco Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, per chiudersi giovedì 27 giugno con il live di Fedez. Nel 2015, Soler ha fatto ballare il mondo con “El mismo sol”, brano certificato sei volte disco di platino. L’anno successivo è stato “Sofia” il tormentone dell’anno con i suoi otto dischi di platino e passaggi massicci su tutti i canali di comunicazione. Nel 2017 è stata la volta di “Yo contigo, tu conmigo”, certificato platino, e lo scorso anno è tornato in scena con “La cintura”, certificato anch’esso tre volte disco di platino. L’estate italiana è ormai (anche) nei singoli di Alvaro Soler, che quest’anno torna a proporre una delle sue hit per il quinto anno consecutivo. Riuscirà ad accaparrarsi anche questa volta i primi posti delle classifiche radio e di vendita? L’inizio del concerto è previsto per le ore 21.30.

Il “Mar de colores European Tour 2019”

Dopo la data frusinate, Soler tornerà in Italia tra luglio ed agosto con altre quattro date all’interno del suo tour europeo tra Repubblica Ceca, Svizzera, Francia, Olanda, Belgio, Germania, Austria, Polonia, Spagna e Ungheria. Queste le tappe italiane del “Mar de colores European Tour 2019”:

Giovedì 20 giugno – Frosinone, Stadio Benito Stirpe

Giovedì 11 luglio – Merano (BZ), Maia Music Festival, Ippodromo Maia

Martedì 6 agosto – Città Sant’Angelo (PE), Village Outlet

Mercoledì 7 agosto – Castiglioncello (LI), Castello Pasquini

Venerdì 9 agosto – Asiago (VI), Piazza Carli

I biglietti per i concerti di Frosinone, Merano, Castiglioncello e Asiago sono già in vendita sul circuito Ticketone. I prezzi partono da 30 euro. Notizia importante invece per quanto riguarda il concerto di Città Sant’Angelo: sarà infatti ad ingresso gratuito.

La possibile scaletta

Soler è già in tour da diverse settimane in giro per l’Europa e la scaletta che l’artista spagnolo ha portato sul palco non è mai cambiata troppo da una data all’altra. Per cui è facile ipotizzare che, anche in questo caso, non ci saranno grossi stravolgimenti rispetto agli appuntamenti più recenti. Di seguito, per farsi un’idea, la scaletta del concerto dello scorso 26 maggio al Wizink Center di Madrid: